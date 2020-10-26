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14:21 (мск), источник: Vesti.kz

Шесть футболистов основы «Астаны» не сыграют в матче 15-го тура КПЛ

Игра пройдет в Алматы на Центральном стадионе.

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Источник: Reuters

Шесть футболистов основного состава «Астаны» не сыграют против «Окжетпеса» в 15-м туре чемпионата Казахстана, сообщается на сайте столичного клуба.

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Встреча пройдет сегодня, 26 октября, в Алматы на Центральном стадионе и начнется в 20:30.

«В этом матче главный тренер столичной команды Андрей Тихонов не сможет рассчитывать на шестерых игроков основного состава. Из-за травм не сыграют защитник Лука Шимунович, полузащитники Дорин Ротариу, Иван Маевский, Рунар Сигурьонссон, а также нападающий Пиерос Сотириу. Также матч против кокшетаусцев из-за перебора желтых карточек пропустит защитник Евгений Постников», — говорится в сообщении клуба.

Отметим, что перед этой игрой «Астана» с 24 очками идет на втором месте, тогда как «Окжетпес» с десятью баллами располагается на предпоследней, 11-й строчке.

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