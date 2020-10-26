Шесть футболистов основы «Астаны» не сыграют в матче 15-го тура КПЛ

Шесть футболистов основного состава «Астаны» не сыграют против «Окжетпеса» в 15-м туре чемпионата Казахстана, сообщается на сайте столичного клуба.

Встреча пройдет сегодня, 26 октября, в Алматы на Центральном стадионе и начнется в 20:30.

«В этом матче главный тренер столичной команды Андрей Тихонов не сможет рассчитывать на шестерых игроков основного состава. Из-за травм не сыграют защитник Лука Шимунович, полузащитники Дорин Ротариу, Иван Маевский, Рунар Сигурьонссон, а также нападающий Пиерос Сотириу. Также матч против кокшетаусцев из-за перебора желтых карточек пропустит защитник Евгений Постников», — говорится в сообщении клуба.