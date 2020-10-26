Шесть футболистов основы «Астаны» не сыграют в матче 15-го тура КПЛ
Игра пройдет в Алматы на Центральном стадионе.
Игра пройдет в Алматы на Центральном стадионе.
Шесть футболистов основного состава «Астаны» не сыграют против «Окжетпеса» в 15-м туре чемпионата Казахстана, сообщается на сайте столичного клуба.
Встреча пройдет сегодня, 26 октября, в Алматы на Центральном стадионе и начнется в 20:30.
«В этом матче главный тренер столичной команды Андрей Тихонов не сможет рассчитывать на шестерых игроков основного состава.
Отметим, что перед этой игрой «Астана» с 24 очками идет на втором месте, тогда как «Окжетпес» с десятью баллами располагается на предпоследней, 11-й строчке.