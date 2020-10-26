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13:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» разгромил «Тобол» и оторвался на 14 очков от «Астаны». Вагнер еще не забил пенальти

Игра была сделана в первом тайме.

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Источник: РИА "Новости"

«Кайрат» одержал разгромную победу над «Тоболом» в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Талгаре завершилась со счетом 4:0 в пользу алматинского клуба. Отличились Абат Аймбетов (8-я минута), Гафуржан Суюмбаев (28-я), Небойша Косович (44-я) и Вагнер Лав (67-я).

При этом Вагнер Лав имел возможность оформить дубль, но с 11-метровой отметки не смог обыграть голкипера костанайцев Александра Мокина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе «Кайрат» закрепил лидерство в таблице, набрав 38 очков и на 14 пунктов оторвавшись от идущей на второй строчке «Астаны». «Тобол» с 23 баллами остался на четвертом месте.

Стоит добавить, что игру у алматинцев пропускал Гулжигит Алыкулов, получивший травму в матче предыдущего тура с «Каспием» (3:1). При этом форвард «желто-черных» Абат Аймбетов вышел в единоличные лидеры чемпионата.

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