«Кайрат» разгромил «Тобол» и оторвался на 14 очков от «Астаны». Вагнер еще не забил пенальти
Игра была сделана в первом тайме.
Игра была сделана в первом тайме.
«Кайрат» одержал разгромную победу над «Тоболом» в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Талгаре завершилась со счетом 4:0 в пользу алматинского клуба. Отличились Абат Аймбетов (8-я минута), Гафуржан Суюмбаев (28-я), Небойша Косович (44-я) и Вагнер Лав (67-я).
При этом Вагнер Лав имел возможность оформить дубль, но с 11-метровой отметки не смог обыграть голкипера костанайцев Александра Мокина.
Благодаря этой победе «Кайрат» закрепил лидерство в таблице, набрав 38 очков и на 14 пунктов оторвавшись от идущей на второй строчке «Астаны». «Тобол» с 23 баллами остался на четвертом месте.
Стоит добавить, что игру у алматинцев пропускал Гулжигит Алыкулов, получивший травму в матче предыдущего тура с «Каспием» (3:1). При этом форвард «желто-черных» Абат Аймбетов вышел в единоличные лидеры чемпионата.