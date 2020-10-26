«Кайрат» разгромил «Тобол» и оторвался на 14 очков от «Астаны». Вагнер еще не забил пенальти

«Кайрат» одержал разгромную победу над «Тоболом» в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Талгаре завершилась со счетом 4:0 в пользу алматинского клуба. Отличились Абат Аймбетов (8-я минута), Гафуржан Суюмбаев (28-я), Небойша Косович (44-я) и Вагнер Лав (67-я).

При этом Вагнер Лав имел возможность оформить дубль, но с 11-метровой отметки не смог обыграть голкипера костанайцев Александра Мокина.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XK7T52U5usU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе «Кайрат» закрепил лидерство в таблице, набрав 38 очков и на 14 пунктов оторвавшись от идущей на второй строчке «Астаны». «Тобол» с 23 баллами остался на четвертом месте.