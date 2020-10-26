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16:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Хотим доказать, что победа над “Астаной” — не случайность». Шпилевский — о разгроме «Тобола»

Ответный матч против столичной команды пройдет 30 октября.

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Главный тренер ФК «Кайрат» Алексей Шпилевский прокомментировал крупную победу своих подопечных над костанайским «Тоболом» в 15-м туре КПЛ. Алматинцы забили сопернику четыре безответных мяча и не реализовали пенальти, передает корреспондент Vesti.kz.

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«Мы стремимся в каждом матче забить как можно больше и оставить свои ворота “сухими”, — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба. — То, что сегодня получился большой счет, только доказывает это, показывает нашу жажду забивать и идти вперед. В первом тайме мы показали коллективно-агрессивный футбол, такой, какой хочет видеть наш тренерский штаб. В середине второго тайма было решено сделать изменения по позициям и дать отдохнуть игрокам, которые очень много играли в последних матчах. Так же дали игровое время нашим молодым талантам. В целом я остался доволен сегодняшней игрой».

Также наставник высказался о следующем матче в КПЛ, где соперником будет действующий чемпион страны «Астана».

«Теперь предвкушаем дерби против “Астаны”, в котором мы снова хотим победить и доказать, что первая победа была не случайна» — отметил Шпилевский. Матч против «Астаны» пройдет 30 октября.

«Кайрат» уверенно лидирует в КПЛ, набрав после 15 игр 38 очков.

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