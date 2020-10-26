«Хотим доказать, что победа над “Астаной” — не случайность». Шпилевский — о разгроме «Тобола»

«Мы стремимся в каждом матче забить как можно больше и оставить свои ворота “сухими”, — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба. — То, что сегодня получился большой счет, только доказывает это, показывает нашу жажду забивать и идти вперед. В первом тайме мы показали коллективно-агрессивный футбол, такой, какой хочет видеть наш тренерский штаб. В середине второго тайма было решено сделать изменения по позициям и дать отдохнуть игрокам, которые очень много играли в последних матчах. Так же дали игровое время нашим молодым талантам. В целом я остался доволен сегодняшней игрой».