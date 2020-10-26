«Хотим доказать, что победа над “Астаной” — не случайность». Шпилевский — о разгроме «Тобола»
Ответный матч против столичной команды пройдет 30 октября.
Ответный матч против столичной команды пройдет 30 октября.
Главный тренер ФК «Кайрат» Алексей Шпилевский прокомментировал крупную победу своих подопечных над костанайским «Тоболом» в 15-м туре КПЛ. Алматинцы забили сопернику четыре безответных мяча и не реализовали пенальти, передает корреспондент Vesti.kz.
«Мы стремимся в каждом матче забить как можно больше и оставить свои ворота “сухими”, — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба. — То, что сегодня получился большой счет, только доказывает это, показывает нашу жажду забивать и идти вперед. В первом тайме мы показали
Также наставник высказался о следующем матче в КПЛ, где соперником будет действующий чемпион страны «Астана».
«Теперь предвкушаем дерби против “Астаны”, в котором мы снова хотим победить и доказать, что первая победа была не случайна» — отметил Шпилевский. Матч против «Астаны» пройдет 30 октября.
«Кайрат» уверенно лидирует в КПЛ, набрав после 15 игр 38 очков.