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16:54 (мск), источник: Vesti.kz

В КПЛ вновь сменился лидер бомбардирской гонки

За звание лучшего снайпера борьбу ведут игрок «Кайрата» и «Ордабасы».

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Бразильский нападающий «Ордабасы» Жоао Пауло благодаря дублю в ворота «Каспия» в 15-м туре КПЛ вновь стал лидером бомбардирской гонки, передает корреспондент Vesti.kz.

Теперь на счету бразильца 10 голов — он на один мяч опережает нападающего алматинского «Кайрата» Абата Аймбетова. Последний также отличился в 15-м туре, забив в ворота «Тобола».

Третье место в списке лучших снайперов турнира занимает Элгуджа Лобжанидзе из «Кайсара» (7 голов), рядом идут Вагнер Лав из «Кайрата» и Рунар Сигурьонссон из «Астаны» (по 6 голов).

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