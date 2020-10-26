В КПЛ вновь сменился лидер бомбардирской гонки
За звание лучшего снайпера борьбу ведут игрок «Кайрата» и «Ордабасы».
За звание лучшего снайпера борьбу ведут игрок «Кайрата» и «Ордабасы».
Бразильский нападающий «Ордабасы» Жоао Пауло благодаря дублю в ворота «Каспия» в 15-м туре КПЛ вновь стал лидером бомбардирской гонки, передает корреспондент Vesti.kz.
Теперь на счету бразильца 10 голов — он на один мяч опережает нападающего алматинского «Кайрата» Абата Аймбетова. Последний также отличился в 15-м туре, забив в ворота «Тобола».
Третье место в списке лучших снайперов турнира занимает Элгуджа Лобжанидзе из «Кайсара» (7 голов), рядом идут Вагнер Лав из «Кайрата» и Рунар Сигурьонссон из «Астаны» (по 6 голов).