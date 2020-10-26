Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Сельта
Все события
Фоторепортажи
17В этой Лиге чемпионов сыграют 17 бывших игроков РПЛ
10Ничья ЦСКА с «Вольфсбергом»
17:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» одержал волевую победу над «Каспием» и вышел на второе место в КПЛ

Шымкентский «Ордабасы» со счетом 2:1 обыграл «Каспий» в 15-м туре КПЛ и поднялся на второе место в чемпионате Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

В середине первого тайма «Каспий» неожиданно для всех открыл счет. Настырность их капитана Руслана Сахалбаева привела к тому, что после отскока он точно ударил в угол ворот Бекхана Шайзады метров с 17-ти. Актаусцы повели в счете и удержали преимущество до перерыва.

В начале второго тайма шымкентцы смогли отыграться — после быстрой контратаки лучший бомбардир «Ордабасы» Жоао Пауло восстановил равновесие. Спустя 10 минут бразилец убежал от защитника и реализовал выход один на один.

Благодаря своей победе команда Кахабера Цхададзе набрала 27 очков и вышла на второе место в КПЛ. «Каспий» занимает последнее 11-е место с семью очками.

Каспий
1:2
Первый тайм: 0:0
Ордабасы
"Барыс" проиграл третий матч подряд в КХЛ и выпал из зоны плей-офф на Востоке
Стал известен преемник Гвардиолы в «Манчестер Сити»
Появились уникальные кадры подготовки Хабиба к бою с Гэтжи
Американская фигуристка выиграла 1-й этап Гран-при сезона-2020
Фергюсон - Нурмагомедову: Скоро увидимся, тупица
Появилось видео новой программы Загитовой
«Ротор» обратился в РФС по судейству матча против «Локомотива»
Теплые кроссовки и классные куртки продают по смешным ценам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь