«Ордабасы» одержал волевую победу над «Каспием» и вышел на второе место в КПЛ

В середине первого тайма «Каспий» неожиданно для всех открыл счет. Настырность их капитана Руслана Сахалбаева привела к тому, что после отскока он точно ударил в угол ворот Бекхана Шайзады метров с 17-ти. Актаусцы повели в счете и удержали преимущество до перерыва.