«Ордабасы» одержал волевую победу над «Каспием» и вышел на второе место в КПЛ
Шымкентский «Ордабасы» со счетом 2:1 обыграл «Каспий» в 15-м туре КПЛ и поднялся на второе место в чемпионате Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.
Шымкентский «Ордабасы» со счетом 2:1 обыграл «Каспий» в 15-м туре КПЛ и поднялся на второе место в чемпионате Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.
В середине первого тайма «Каспий» неожиданно для всех открыл счет. Настырность их капитана Руслана Сахалбаева привела к тому, что после отскока он точно ударил в угол ворот Бекхана Шайзады метров с 17-ти. Актаусцы повели в счете и удержали преимущество до перерыва.
В начале второго тайма шымкентцы смогли отыграться — после быстрой контратаки лучший бомбардир «Ордабасы» Жоао Пауло восстановил равновесие. Спустя 10 минут бразилец убежал от защитника и реализовал выход один на один.
Благодаря своей победе команда Кахабера Цхададзе набрала 27 очков и вышла на второе место в КПЛ. «Каспий» занимает последнее 11-е место с семью очками.