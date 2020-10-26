Футболисты брестского «Динамо» победили «Минск» в чемпионате Беларуси
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня завершается программа 27-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня завершается программа 27-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из двух сегодняшних матчей футболисты брестского «Динамо» обыграли «Минск» с результатом 2:1 на поле столичного стадиона «Трактор». Все голы в этой встрече забил форвард брестчан Денис Лаптев: на 6-й минуте он открыл счет, затем отправил мяч в свои ворота, а на 57-й минуте забил победный гол. Для действующих чемпионов страны это шестая виктория подряд в нынешнем первенстве.
Результаты остальных встреч этого тура: БАТЭ (Борисов) — «Витебск» — 3:1, «Динамо» (Минск) — «Белшина» (Бобруйск) — 3:1, «Городея» — «Смолевичи» — 4:0, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:2, «Неман» (Гродно) — «Славия» (Мозырь) — 1:2, «Рух» (Брест) — «Ислочь» (Минский район) — 1:1.
Турнирное положение: БАТЭ — 53 очка (27 матчей), «Шахтер» — 49 (26), «Неман» — 47 (27), «Динамо» (Брест) — 47 (26), «Динамо» (Минск) — 45 (27), «Торпедо-БелАЗ» — 44 (26), «Ислочь» — 44 (27), «Рух» — 40 (27), «Энергетик-БГУ» — 35 (26), «Витебск» — 34 (27), «Минск» — 34 (27), «Славия» — 31 (25), «Городея» — 27 (27), «Слуцк» — 24 (25), «Белшина» — 20 (25), «Смолевичи» — 14 (27).
В споре лучших бомбардиров лидирует нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей.