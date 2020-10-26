Футболисты брестского «Динамо» победили «Минск» в чемпионате Беларуси

В первом из двух сегодняшних матчей футболисты брестского «Динамо» обыграли «Минск» с результатом 2:1 на поле столичного стадиона «Трактор». Все голы в этой встрече забил форвард брестчан Денис Лаптев: на 6-й минуте он открыл счет, затем отправил мяч в свои ворота, а на 57-й минуте забил победный гол. Для действующих чемпионов страны это шестая виктория подряд в нынешнем первенстве.