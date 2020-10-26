Жодинские торпедовцы победили «Слуцк» в матче чемпионата Беларуси

Три гола встречи в Жодино были забиты в первом тайме. На 22-й минуте Абдул Гафар вывел гостей вперед, затем Юрий Габовда оформил голевой дубль, а еще один мяч в ворота «Слуцка» забил Андрей Хачатурян. После перерыва Никита Николаевич в четвертый раз поразил ворота Ильи Брановца.
В первом сегодняшнем поединке брестское «Динамо» обыграло на поле столичного стадиона «Трактор» футболистов «Минска» — 2:1.
Результаты остальных встреч этого тура: БАТЭ (Борисов) — «Витебск» — 3:1, «Динамо» (Минск) — «Белшина» (Бобруйск) — 3:1, «Городея» — «Смолевичи» — 4:0, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:2, «Неман» (Гродно) — «Славия» (Мозырь) — 1:2, «Рух» (Брест) — «Ислочь» (Минский район) — 1:1.
Турнирное положение: БАТЭ — 53 очка (27 матчей), «Шахтер» — 49 (26), «Неман» — 47 (27), «Динамо» (Брест) — 47 (26), «Торпедо-БелАЗ» — 47 (27), «Динамо» (Минск) — 45 (27), «Ислочь» — 44 (27), «Рух» — 40 (27), «Энергетик-БГУ» — 35 (26), «Витебск» — 34 (27), «Минск» — 34 (27), «Славия» — 31 (25), «Городея» — 27 (27), «Слуцк» — 24 (26), «Белшина» — 20 (25), «Смолевичи» — 14 (27).
Список лучших бомбардиров возглавляет форвард БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей.
6 ноября. «Ислочь» — «Минск», «Витебск» — «Рух»;.
7 ноября. «Смолевичи» — «Неман», «Слуцк» — «Городея», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ», «Шахтер» — БАТЭ;.
8 ноября. «Белшина» — «Энергетик-БГУ», «Славия» — «Динамо» (Минск).