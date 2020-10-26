Жодинские торпедовцы победили «Слуцк» в матче чемпионата Беларуси

Три гола встречи в Жодино были забиты в первом тайме. На 22-й минуте Абдул Гафар вывел гостей вперед, затем Юрий Габовда оформил голевой дубль, а еще один мяч в ворота «Слуцка» забил Андрей Хачатурян. После перерыва Никита Николаевич в четвертый раз поразил ворота Ильи Брановца.