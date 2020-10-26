«Астана» крупно обыграла «Окжетпес» и одержала вторую победу подряд в КПЛ при Тихонове

Счет был открыт уже на 11-й минуте, когда после перехвата мяча Марин Томасов выполнил длинный кросс на край штрафной площади, и подхвативший мяч Тигран Барсегян здорово разобрался с тремя защитниками и ударил мимо вратаря.

На 29-й минуте Барсегян перехватил мяч и отдал пас на Томасова, чей плотный удар угодил в штангу. Но на отскоке первым оказался нападающий сборной Армении, который оформил дубль. А на 40-й минуте хорват добился своего — после выверенной передачи Дмитрия Шомко Томасов добивал мяч в пустые ворота.

В начале второго тайма «Астана» забила четвертый гол — и вновь здорово сыграл Шомко, чей пас пас вывел на хорошую ударную позицию Алексея Щеткина, который пробил мимо голкипера. «Синегорцы» через пять минут смогли ответить голом престижа — после заброса с аута Артем Дмитриев оказался первым на мяче и сразу нанес точный удар по воротам Эрича. Точку уже в конце матча поставил тот же Щеткин — 5:1.

Для нового главного тренера «Астаны» Андрея Тихонова это вторая подряд победа в КПЛ. В прошлом туре он дебютировал на своем посту в матче против «Тобола» (1:0).

«Астана» набрала 27 очков после 14 матчей и вернулась на второе место в КПЛ. Столько же баллов и у шымкентского «Ордабасы», который сыграл на один матч больше. Лидирующему «Кайрату» (15 матчей) действующий чемпион уступает 11 очков. 30 октября команды сыграют второй матч друг против друга. В первом уверенную победу со счетом 3:0 одержали алматинцы.

Добавим, что 26 октября состоялись четыре игры 15-го тура КПЛ. «Жетысу» со счетом 3:1 вырвал победу у «Кайсара», «Кайрат» разгромил «Тобол» 4:0, а «Ордабасы» одержал волевую победу над «Каспием» — 2:1.