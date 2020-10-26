СМИ: Бартомеу отказался покидать пост президента «Барселоны» без референдума

Ранее сообщалось, что болельщикам удалось собрать необходимое количество подписей для вынесения Бартомеу и руководству клуба вотума недоверия. Следующим шагом должен стать референдум.

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По информации издания, референдум должен пройти 1 и 2 ноября на стадионе «Камп Ноу», но может быть отложен до получения одобрения властей. Всего планируется голосование среди более чем 110 тыс. человек (официальные члены клуба), что может быть осложнено в связи с эпидемиологической ситуацией в Барселоне. В связи с этим руководство будет ждать решения и не покинет свои должности до голосования.

Ранее власти Каталонии запретили организацию голосования на 13 участках в регионе, а также на семи участках в Испании и одном — в Андорре.

До этого Бартомеу были предъявлены обвинения в коррупции. Как утверждало издание El Mundo, Бартомеу извлекал личную финансовую выгоду от сделок, совершаемых от имени клуба. По информации источника, это связано с делом о масштабных репутационных кибератаках на противников президента «Барселоны», среди которых были, например, футболисты Лионель Месси и Жерар Пике. Ранее радиостанция Cadena SER заявила, что заказчиком кибератаки стал сам клуб. Также жертвами кибератак предположительно могли стать бывшие игроки каталонской команды Хави, Карлес Пуйоль и Хосеп Гвардиола.