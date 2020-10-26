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21:45 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Бартомеу отказался покидать пост президента «Барселоны» без референдума

ТАСС, 26 октября. Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Бартомеу принял решение не покидать свой пост без проведения референдума. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

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Источник: AP 2020

Ранее сообщалось, что болельщикам удалось собрать необходимое количество подписей для вынесения Бартомеу и руководству клуба вотума недоверия. Следующим шагом должен стать референдум.

Барселона (Барселона)

По информации издания, референдум должен пройти 1 и 2 ноября на стадионе «Камп Ноу», но может быть отложен до получения одобрения властей. Всего планируется голосование среди более чем 110 тыс. человек (официальные члены клуба), что может быть осложнено в связи с эпидемиологической ситуацией в Барселоне. В связи с этим руководство будет ждать решения и не покинет свои должности до голосования.

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Ранее власти Каталонии запретили организацию голосования на 13 участках в регионе, а также на семи участках в Испании и одном — в Андорре.

До этого Бартомеу были предъявлены обвинения в коррупции. Как утверждало издание El Mundo, Бартомеу извлекал личную финансовую выгоду от сделок, совершаемых от имени клуба. По информации источника, это связано с делом о масштабных репутационных кибератаках на противников президента «Барселоны», среди которых были, например, футболисты Лионель Месси и Жерар Пике. Ранее радиостанция Cadena SER заявила, что заказчиком кибератаки стал сам клуб. Также жертвами кибератак предположительно могли стать бывшие игроки каталонской команды Хави, Карлес Пуйоль и Хосеп Гвардиола.

Бартомеу 58 лет, он занимает пост президента «Барселоны» с 2014 года.

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