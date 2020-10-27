«Милан» сыграл вничью с «Ромой» в матче чемпионата Италии. Ибрагимович сделал дубль
ТАСС, 27 октября. «Милан» дома сыграл вничью с «Ромой» со счетом 3:3 в матче 5-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 27 октября. «Милан» дома сыграл вничью с «Ромой» со счетом 3:3 в матче 5-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе хозяев голы забили Златан Ибрагимович (2-я, 79-я с пенальти минуты) и Алексис Салемакерс (47). У гостей отличились Эдин Джеко (14), Жордан Верету (71, с пенальти) и Мараш Кумбула (84).
39-летний Ибрагимович с 6 голами вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата Италии этого сезона. «Милан» забил два или больше мячей 11-й матч подряд во всех турнирах, повторив свой рекорд 1959 года.
«Милан» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 13 очков в пяти матчах. «Рома» расположилась на девятой строчке с 8 очками. В следующем туре «Милан» 1 ноября в гостях сыграет с «Удинезе», а «Рома» в тот же день примет «Фиорентину».