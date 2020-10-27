«Милан» сыграл вничью с «Ромой» в матче чемпионата Италии. Ибрагимович сделал дубль

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В составе хозяев голы забили Златан Ибрагимович (2-я, 79-я с пенальти минуты) и Алексис Салемакерс (47). У гостей отличились Эдин Джеко (14), Жордан Верету (71, с пенальти) и Мараш Кумбула (84).

39-летний Ибрагимович с 6 голами вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата Италии этого сезона. «Милан» забил два или больше мячей 11-й матч подряд во всех турнирах, повторив свой рекорд 1959 года.

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