«Тоттенхэм» победил «Бернли» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. «Тоттенхэм» обыграл «Бернли» в выездном матче шестого тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. «Тоттенхэм» обыграл «Бернли» в выездном матче шестого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча закончилась со счетом 1:0. Единственный гол на 47-й минуте забил Сон Хын Мин, в активе которого теперь восемь мячей в шести играх
«Тоттенхэм» (11 очков) продлил беспроигрышную серию до пяти матчей и занимает пятое место в турнирной таблице