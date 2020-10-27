«Бенфика» обыграла «Белененсеш» в матче чемпионата Португалии
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. «Бенфика» обыграла «Белененсеш» в домашнем матче пятого тура чемпионата Португалии по футболу.
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. «Бенфика» обыграла «Белененсеш» в домашнем матче пятого тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 2:0. Голы забили Харис Сеферович (6-я минута) и Дарвин Нуньес (75-я).
«Бенфика» набрала 15 очков в пяти играх и лидирует в чемпионате, «Белененсеш» с пятью очками занимает 15-ю строчку в таблице.