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10:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Златану точно 39? Такой Ибрагимович готов привести «Милан» к скудетто

39-летний Златан Ибрагимович продолжает вести за собой «Милан», сделав дубль в зрелищном матче с «Ромой» (3:3).

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Источник: Спорт-Экспресс

В случае с Ибрагимовичем вспоминать поговорку про хорошеющее с каждым годом вино, уже дурной тон. Как и цитировать одно из интервью Златана, в котором он сравнил себя с Бенджамином Баттоном и заявил, что, как и этот герой, он рождается старым и умирает молодым. Но все же порой кажется, что отметивший 3 октября свой 39-й день рождения швед существует вне времени.

Хотя футбольных долгожителей не так мало. Например, в «Бетисе» по-прежнему хорош Хоакин, который на два месяца старше, и это не мешает ему перепахивать бровку на энергозатратной позиции крайнего полузащитника. И все равно Ибрагимович — это что-то невероятное, потому что быть звездой в его возрасте в одной из самых сложных в мире лиг дано только особенным людям.

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Будем честны — возвращение Златана из MLS в прошлом году воспринималось, как желание спеть лебединую песню в великом клубе, который переживал не лучшие времена. В итоге же Ибра стал человеком, изменившим все. Возможно, даже в большей степени, чем Стефано Пиоли, чья работа заставила уже имевшего предварительную договоренность с клубом Ральфа Рангника отказаться от заманчивой возможности поработать на «Сан-Сиро».

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20 матчей, 11 голов и 5 результативных передач. Из этих показателей прошлого сезона сложились условия нового контракта Златана, который с учетом бонусов может получить порядка 7 миллионов евро. И эту сумму «Милан» заплатит не за звонкое имя, а за отличную игру, феноменальные лидерские качества и фантастический для возраста Ибры уровень мотивации.

Часть бонусов активируется в случае завоевания красно-черными чемпионского титула. Поверить в это еще недавно было невозможно, и даже сам Златан с его запредельными амбициями высказался на данную тему осторожно. Назвав скудетто реальной целью, он заметил, что вера позволяет достичь всего, но аккуратно подчеркнул: «Впереди еще долгий путь».

Хотя после победы в миланском дерби было легко поддаться эйфории. И частично так и произошло. Только вылечившийся от коронавируса швед тогда сделал победный дубль за четыре минуты и написал в своем Instagram: «У Милана никогда не было короля. У них есть бог».

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Без таких фраз Златан не был бы самим собой. Человеком, который после положительного теста на COVID-19 может написать в Twitter: «Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Это плохая идея». Но, кажется, лучше настоящего Ибрагимовича характеризует совсем другая фраза. О том, что он так сильно рвался на поле в дерби, что готов был сделать это, даже будучи больным.

В этом и есть секрет Златана. Кто-то успокаивается после первого титула или большого контракта, а у него и в 39 глаза горят, словно у мальчишки. И на поле он в игре даже в те минуты, когда матч останавливается. Спорит с соперниками и судьями, жестикулирует, заводит партнеров. Как словами, так и игрой. Кто-то другой может не добежать и не доработать. Но только не Ибрагимович.

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Зато выбросить ногу, словно шпагу, и оставить вратаря в дураках на первых минутах матча с «Ромой» — это как подвиги по расписанию. Не всегда они приносят результат, и, например, в понедельник даже двух голов миланской звезды не хватило для победы. Римляне отыгрывались трижды, а за мгновения до финального свистка каким-то чудом сумели избежать четвертого гола в свои ворота.

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«Милану», конечно, обидно, ведь шанс оторваться от преследователей упущен. Однако красно-черные остаются на вершине и по-прежнему не знают поражений. Но когда у тебя есть футболист, забивающий шесть голов в трех матчах, там можно задержаться надолго. Даже до финиша. Особенно если эксперименты Андреа Пирло в «Ювентусе» затянутся и не позволят туринской машине набрать привычный ход. «Милан» же его не сбавляет с тех пор, как в январе Ибрагимович снова надел красно-черную футболку.

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Милан
3:3
Первый тайм: 1:1
Рома
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