Златану точно 39? Такой Ибрагимович готов привести «Милан» к скудетто
39-летний Златан Ибрагимович продолжает вести за собой «Милан», сделав дубль в зрелищном матче с «Ромой» (3:3).
39-летний Златан Ибрагимович продолжает вести за собой «Милан», сделав дубль в зрелищном матче с «Ромой» (3:3).
В случае с Ибрагимовичем вспоминать поговорку про хорошеющее с каждым годом вино, уже дурной тон. Как и цитировать одно из интервью Златана, в котором он сравнил себя с Бенджамином Баттоном и заявил, что, как и этот герой, он рождается старым и умирает молодым. Но все же порой кажется, что отметивший 3 октября свой 39-й день рождения швед существует вне времени.
Хотя футбольных долгожителей не так мало. Например, в «Бетисе»
Будем честны — возвращение Златана из MLS в прошлом году воспринималось, как желание спеть лебединую песню в великом клубе, который переживал не лучшие времена. В итоге же Ибра стал человеком, изменившим все. Возможно, даже в большей степени, чем Стефано Пиоли, чья работа заставила уже имевшего предварительную договоренность с клубом Ральфа Рангника отказаться от заманчивой возможности поработать на «Сан-Сиро».
20 матчей, 11 голов и 5 результативных передач. Из этих показателей прошлого сезона сложились условия нового контракта Златана, который с учетом бонусов может получить порядка 7 миллионов евро. И эту сумму «Милан» заплатит не за звонкое имя, а за отличную игру, феноменальные лидерские качества и фантастический для возраста Ибры уровень мотивации.
Часть бонусов активируется в случае завоевания
Хотя после победы в миланском дерби было легко поддаться эйфории. И частично так и произошло. Только вылечившийся от коронавируса швед тогда сделал победный дубль за четыре минуты и написал в своем Instagram: «У Милана никогда не было короля. У них есть бог».
Без таких фраз Златан не был бы самим собой. Человеком, который после положительного теста на COVID-19 может написать в Twitter: «Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Это плохая идея». Но, кажется, лучше настоящего Ибрагимовича характеризует совсем другая фраза. О том, что он так сильно рвался на поле в дерби, что готов был сделать это, даже будучи больным.
В этом и есть секрет Златана.
Зато выбросить ногу, словно шпагу, и оставить вратаря в дураках на первых минутах матча с «Ромой» — это как подвиги по расписанию. Не всегда они приносят результат, и, например, в понедельник даже двух голов миланской звезды не хватило для победы. Римляне отыгрывались трижды, а за мгновения до финального свистка
«Милану», конечно, обидно, ведь шанс оторваться от преследователей упущен. Однако