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10:05 (мск), источник: Sport24

Нападающий «Тоттенхэма» Сон в матче с «Бернли» установил рекорд АПЛ

В понедельник, 26 октября, состоялся матч 6-го тура АПЛ «Бернли» — «Тоттенхэм». Встреча прошла в Бернли и завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев.

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Источник: Sport24

Единственный мяч на 76-й минуте забил форвард «шпор» Сон Хын Мин. 28-летний южнокорейский нападающий стал первым футболистом в истории чемпионата Англии, которому удалось забить более 6 голов в первых трех выездных матчах своего клуба.

Этот гол стал 8-м для Сона в текущем сезоне (7 на выезде) и позволил ему возглавить список бомбардиров АПЛ.

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