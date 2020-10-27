Нападающий «Тоттенхэма» Сон в матче с «Бернли» установил рекорд АПЛ

Единственный мяч на 76-й минуте забил форвард «шпор» Сон Хын Мин. 28-летний южнокорейский нападающий стал первым футболистом в истории чемпионата Англии, которому удалось забить более 6 голов в первых трех выездных матчах своего клуба.

Этот гол стал 8-м для Сона в текущем сезоне (7 на выезде) и позволил ему возглавить список бомбардиров АПЛ.