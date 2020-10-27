Бартомеу: У «Барселоны» будут трофеи в этом сезоне, в отставку я не собираюсь

«У меня никогда и мыслей не было о том, чтобы подавать в отставку. У нас строится прекрасный проект. Впереди очень важный матч Лиги чемпионов, наши желание и настрой никуда не исчезли. Думаю, в этом сезоне у нас будут трофеи. Я могу стать первым президентом “Барселоны”, отправленным в отставку? Мы не работаем в страхе и хотим прогрессировать. Никто не напуган. За последние 10 лет мы выиграли 22 трофея. Неплохое число для пугливых», — приводит слова Бартомеу Marca.