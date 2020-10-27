Митрюшкин перешел в немецкую «Фортуну»

Соглашение с 24-летним россиянином рассчитано до 30 июня 2021 года. В июле голкипер проходил просмотр в «Монако», но в итоге не подписал контракт.

Митрюшкин с 2016 года выступал за швейцарский «Сьон», куда перешел из «Спартака». В конце 2017 года он получил серьезную травму, от которой восстанавливался полтора года. Вернувшись на поле, Митрюшкин не смог вернуть себе место в составе и летом покинул команду.