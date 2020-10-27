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15:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» не смог забить в третьем матче подряд и поделил очки с новичком КПЛ

Карагандинский «Шахтер» сыграл вничью 0:0 с петропавловским «Кызыл-Жар СК» в матче 15-го тура КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В первом тайме обе команды осторожничали — в первую очередь, очки были нужны петропавловцам, которые ведут борьбу за выживание. Опасных моментов было не так много и первый тайм завершился вничью — 0:0.

Во второй половине встречи сценарий игры не изменился. Оба наставника попытались переломить ход матча заменами, но счет так и не был открыт до финального свистка.

После данного результата «Шахтер» набрал 17 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. У «Кызыл-Жара» 12 очков и пока спасительная девятая строчка в чемпионате.

26 октября состоялись четыре игры. «Жетысу» со счетом 3:1 вырвал победу у «Кайсара», «Кайрат» разгромил «Тобол» — 4:0, а «Ордабасы» одержал волевую победу над «Каспием» — 2:1. Еще в одном матче «Астана» не оставила шансов «Окжетпесу» — 5:1.

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