«Шахтер» не смог забить в третьем матче подряд и поделил очки с новичком КПЛ

В первом тайме обе команды осторожничали — в первую очередь, очки были нужны петропавловцам, которые ведут борьбу за выживание. Опасных моментов было не так много и первый тайм завершился вничью — 0:0.

Во второй половине встречи сценарий игры не изменился. Оба наставника попытались переломить ход матча заменами, но счет так и не был открыт до финального свистка.

После данного результата «Шахтер» набрал 17 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. У «Кызыл-Жара» 12 очков и пока спасительная девятая строчка в чемпионате.