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16:55 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Пятеро футболистов «Лацио» заразились коронавирусом

ТАСС, 27 октября. Тесты пятерых игроков итальянского футбольного клуба «Лацио» дали положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает портал tuttomercatoweb.com.

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Источник: AP 2020

Среди заболевших Чиро Иммобиле, Луис Альберто, Мануэль Лаццари, Дьяван Андерсон и Андреас Перейра. Если их повторные тесты, сданные утром 27 октября, окажутся положительными, футболисты не смогут отправиться с командой в Бельгию на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге», который пройдет 28 октября.

В Лиге чемпионов «Лацио» является соперником российского «Зенита» по группе. После первого тура итальянская команда, обыгравшая немецкую «Боруссию» из Дортмунда (3:1), является лидером, набрав 3 очка.

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