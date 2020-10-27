СМИ: Пятеро футболистов «Лацио» заразились коронавирусом
ТАСС, 27 октября. Тесты пятерых игроков итальянского футбольного клуба «Лацио» дали положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает портал tuttomercatoweb.com.
ТАСС, 27 октября. Тесты пятерых игроков итальянского футбольного клуба «Лацио» дали положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает портал tuttomercatoweb.com.
Среди заболевших Чиро Иммобиле, Луис Альберто, Мануэль Лаццари, Дьяван Андерсон и Андреас Перейра. Если их повторные тесты, сданные утром 27 октября, окажутся положительными, футболисты не смогут отправиться с командой в Бельгию на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге», который пройдет 28 октября.
В Лиге чемпионов «Лацио» является соперником российского «Зенита» по группе. После первого тура итальянская команда, обыгравшая немецкую «Боруссию» из Дортмунда (3:1), является лидером, набрав 3 очка.