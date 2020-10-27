СМИ: Пятеро футболистов «Лацио» заразились коронавирусом

Среди заболевших Чиро Иммобиле, Луис Альберто, Мануэль Лаццари, Дьяван Андерсон и Андреас Перейра. Если их повторные тесты, сданные утром 27 октября, окажутся положительными, футболисты не смогут отправиться с командой в Бельгию на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге», который пройдет 28 октября.