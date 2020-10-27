Разбудил Щеткина, не думает о стиле, верит в класс лидеров. Как Тихонов меняет «Астану»

«Астана» провела два разных матча под руководством Андрея Тихонова, но в обоих случаях достигла положительного результата. Корреспондент Vesti.kz проанализировал, на что делает акцент российский специалист и почему его на данный момент не слишком интересует развитие молодежи и стиль игры.

Нацелен на результат, над стилем игры будет работать в будущем

Тихонов предельно рационален и реалистично смотрит на положение «Астаны». Он понимает, что у команды нет времени на глобальное освоение нового стиля игры, сейчас самое важное — результат. У российского специалиста он получился очень бодрым в этом плане.

«Вы знаете, можно играть в любой стиль. Самое главное, чтобы команда побеждала. Да, мы хотим играть в хороший, привлекательный футбол. То, что было у “Астаны” раньше. Чтобы иметь определенный стиль, под него нужно подбирать футболистов. В данный момент не время говорить о стиле. Но мы будем стараться играть хорошо. Нам всего лишь нужно немного времени. Но, если при этом будут победы, то, конечно, будет хорошо».

Хотя еще с «Тоболом» он попытался кое-что изменить в структуре игры, например, выход из обороны исключительно через пас. Но даже не самый мобильный «Тобол» заставлял ошибаться игроков «Астаны» в таких ситуациях. Во втором тайме «Астана» удлинила игру и перестала использовать изначальный план по выходу из обороны.

Что касается атаки, если в матче с «Тоболом» гол «Астаны» можно считать рандомным, то вот «Окжетпесом» уже нельзя говорить о случайности. Атакующие игроки «Астаны» сыграли неплохо, но Тихонов предельно откровенно заметил, что пока о какой-то выстроенной системе говорить рано.

«У команды не было нормальной функциональной подготовки, результат достигается больше за счет индивидуального мастерства».

Наладил дисциплину, вынужденно выпускает молодежь

Очевидно, что с приходом Тихонова игроки «Астаны» выглядят более ответственно на поле. Сам Андрей Валерьевич подчеркнул по этому поводу вот что:

«Мы за это время пытались привить команде дисциплину. И мне кажется, у нас это получилось».

Конечно, это далеко от того, что было при Станимире Стойлове или при Григории Бабаяне, но по крайней мере нет ощущения, что игроки абстрагированы от тренера, как это случалось при Михале Билеке и Поле Эшуорте.

Опять же, возвращаясь к степени важности результата, Тихонов далек от того, чтобы поддаться романтизму и привлекать молодежь. Пока он выпускал молодых игроков лишь на замену, да и этого скоро может не быть, когда восстановятся основные футболисты. И вновь россиянин не скрывает, наигрывать молодежь это не его первостепенная задача.

«Искусственно никто никого тащить не будет. Мы сами играли в футбол, и это сейчас никто не делает».

Индивидуально работает с игроками, лидеры возвращают форму

Безусловно, игра с «Окжетпесом» может быть очень обманчива, поскольку команда Андрея Карповича выглядела крайне неубедительно и на этом фоне игроки «Астаны» напротив показали себя ярко. Но все же положительная динамика в форме ключевых футболистов столичного клуба ощущается. Фланги заработали эффективнее и мобильнее, Дмитрий Шомко и Антонио Рукавина, а также Марин Томасов и Тигран Барсегян потенциально сильнейшее оружие «Астаны».