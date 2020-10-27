Легкость «Кайрата» и настрой «Астаны». Как соперники сыграют между собой в 16-м туре КПЛ-2020

«Кайрату» для того, чтобы стать чемпионом КПЛ-2020 осталось набрать восемь очков. Это при том, что «Астана» обеспечит себе максимум баллов в оставшихся матчах. Во встрече 15-го тура алматинцы вопреки ожиданиям, попросту не заметили «Тобол». Корреспондент Vesti.kz рассуждает о шансах алматинцев гарантировать себе «золото» до предстоящей паузы на матчи сборных.

Команда Алексея Шпилевского вошла, пожалуй, в самый сложный отрезок календаря в этом сезоне. После плановой победы над «Каспием», «Кайрат» поочередно встретится со своими ближайшими преследователями, которые находятся в медальной зоне. 26 октября подопечные Шпилевского сыграли с «Тоболом» и не столкнулись даже с видимыми трудностями — три гола в первом тайме и один во втором, при нереализованном пенальти в исполнении Вагнера Лава. Бразилец вновь был продуктивен в атаке, соорудив ассист на Гафуржана Суюмбаева, который на левом краю нападения заменил травмированного Гулжигита Алыкулова. Кроме того, Лав сам отметился голом и заработал штрафной, который реализовал Небойша Косович. Суюмбаев в свою очередь, в начале игры выдал отличный пас на Абата Аймбетова, ставший голевым.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PXKR-ySIipo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Схема 4−4−2 выбранная Шпилевским, вновь продемонстрировала жизнеспособность. Как обычно, большой объем работы в центре выполнил Яцек Гуральски, а в обороне все увереннее чувствует себя Денис Поляков. По крайней мере, в этом матче «Тобол» не особо напрягал белоруса и его партнеров. Но, его вклада в победу это не умаляет.

Удачно складывающийся матч позволил Шпилевскому достаточно рано заменить сразу пятерых лидеров. На 61-й минуте он убрал с поля Дино Микановича и Аймбетова, а на 71-й Гуральски, Косовича и Суюмбаева, который впервые в сезоне уступил место на поле одноклубнику. Практически одновременная замена почти половины своих лидеров означает, что белорус уже держит матч с «Астаной» в уме. Шаг Шпилевского понятен — потерять кого-нибудь из основной обоймы в проходном матче из-за травмы, или еще какого-нибудь форс-мажорного обстоятельства не очень хотелось.

Поскольку, «Тобол» не смог навязать «Кайрату» контригру, то складывается впечатление, что у алматинцев немного проблем в обороне. В матче с «Астаной» скорее всего, будет другой футбол. Накануне столичный клуб показал свою лучшую игру в сезоне, разгромив «Окжетпес». И в игре с «Кайратом» действующему чемпиону будет что доказывать, также, как и их новому главному тренеру Андрею Тихонову.

Успех «Астаны» в матче с «Кайратом» оживит интригу в борьбе за чемпионство. С учетом потерянных очков отрыв сократится до пяти баллов. Если победят алматинцы, то судьба «золота», по сути, будет решена. «Кайрату» будет достаточно выиграть у «Ордабасы», встреча пройдет 3 ноября. К слову, до паузы на матчи сборных, у «Кайрата» будет еще одна игра, против «Кайсара», которая состоится 7 ноября.

Напомним, «Астана» и «Кайрат» сыграют на стадионе «Жас Кыран» 30 октября. В первом круге алматинцы одержали победу с разгромным счетом 3:0.