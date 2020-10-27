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21:46 (мск), источник: Sports.Ru

МЮ собирается купить Упамекано в 2021 году

«Красные дьяволы» займутся трансфером центрального защитника после неудачной попытки этим летом.

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Источник: AP 2020

«Манчестер Юнайтед» готов предпринять попытку подписать Упамекано из «РБ Лейпциг» следующим летом, сообщает The Times.

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Манчестер Юнайтед (Манчестер)

В настоящее время в контракте французского защитника есть пункт о выкупе в размере 38 миллионов фунтов стерлингов.

РБ Лейпциг (Лейпциг)

По сообщениям, «Красные дьяволы» были заинтересованы в подписании контракта с Упамекано этим летом, но вместо этого предпочли укрепить другие позиции.

В среду центральный защитник сыграет против «Юнайтед» в матче ЛЧ.

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