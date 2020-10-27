МЮ собирается купить Упамекано в 2021 году
«Красные дьяволы» займутся трансфером центрального защитника после неудачной попытки этим летом.
«Красные дьяволы» займутся трансфером центрального защитника после неудачной попытки этим летом.
«Манчестер Юнайтед» готов предпринять попытку подписать Упамекано из «РБ Лейпциг» следующим летом, сообщает The Times.
В настоящее время в контракте французского защитника есть пункт о выкупе в размере 38 миллионов фунтов стерлингов.
По сообщениям, «Красные дьяволы» были заинтересованы в подписании контракта с Упамекано этим летом, но вместо этого предпочли укрепить другие позиции.
В среду центральный защитник сыграет против «Юнайтед» в матче ЛЧ.