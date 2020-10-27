Источник: Бартомеу подал в отставку с поста президента «Барселоны»

Сообщалось, что Бартомеу обвиняется полицией Каталонии в коррупционных действиях. Обвинения относятся к делу, получившему известность как «Барсагейт». В полиции считают, что Бартомеу получил личную финансовую выгоду от сделок, заключённых от лица клуба. Утверждается, что Бартомеу одобрил решение о выплате компании I3 Ventures суммы, которая была в шесть раз выше, чем рыночная стоимость сделки. Каталонские власти выясняют, почему так произошло.