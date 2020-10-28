Война с Месси похоронила Бартомеу. У «Барсы» будет новый президент

Скандал за скандалом

Одна из самых популярных конспирологических теорий о Месси — его влияние на трансферную политику и выбор стартового состава. Как в клубе, так и в сборной, где культ капитана возведен в абсолют. Что-то в данной теории, бесспорно, имеет право на жизнь, потому что создавать для главной звезды зону комфорта — приоритет любого клуба. Тем более, в случае с Месси, который больше, чем просто звезда.

Жозеп Бартомеу и его соратники об этом почему-то забыли и фактически подписали себе приговор. Между тем, прежде им сходило с рук многое. Безумные трансферы, загнавшие клуб в долговую яму. Скандальная история с заказной критикой в соцсетях, направленная не только против конкурентов, но и против собственных футболистов, а также абсолютных авторитетов вроде Хосепа Гвардьолы и Андреса Иньесты. Обвинения в коррупции с конкретными цифрами и фактами.

Даже история с сокращением зарплат на время коронавирусного карантина, которую можно было представить как образец верности сине-гранатовым цветам, обставили так, что представили в невыгодном свете футболистов, а не погрузивший «Барсу» в хаос менеджмент. И в какой-то момент недовольство достигло критической массы, которая и погребла под собой Бартомеу и компанию.

Война Месси

Месси, в обычной жизни тихий и молчаливый, в первый раз публично проявил недовольство еще в прошлом сезоне, когда спортивный директор Эрик Абидаль упрекнул команду в недостаточной поддержке уволенного Эрнесто Вальверде. В том числе и та история стоила французу своего поста, но ничему не научила руководителей «Барселоны».

Настоящий взрыв прозвучал летом, когда Месси заявил о своем уходе. И хотя он остался, не решившись начать судебную тяжбу с родным клубом, это было началом конца Бартомеу. А разгромное интервью Лео после возвращения к тренировкам означало продолжение войны. Ее очередным сражением стал уход Луиса Суареса, причем всех вывело из себя не само расставание с форвардом, а то, как лучшего друга Лео фактически вышвырнули из клуба.

Отказывавшийся молчать капитан вызывал огонь на себя, и под прикрытием этой дымовой завесы оппозиционно настроенные к руководству болельщики готовили основной удар. Они не собирались дожидаться намеченных на весну будущего года выборов нового президента и собрали 20 тысяч подписей, необходимых для проведения референдума о недоверии нынешнему руководителю.

Печальный конец

Менеджмент даже в этой ситуации пытался ухватиться за соломинку и рассчитывал сдвинуть сроки голосования как минимум на две недели. В качестве аргументов приводилось желание обезопасить болельщиков и провести голосование на всей территории Каталонии. Окончательное решение данного вопроса оставалось в руках властей региона, и, ожидая его, Бартомеу в понедельник сделал несколько громких заявлений.

«У меня и мыслей не было подавать в отставку, потому что для этого нет причин», — заявил он. Кроме того, все еще президент напомнил о 22 выигранных при нем титулах, назвал Роналда Кумана идеальным тренером для перестройки команды, а Месси — главной фигурой нового проекта. Наконец, пообещал новые трофеи уже в этом сезоне.

Все это случилось в понедельник, после чего события развивались стремительно. Власти, несмотря на введенный ими режим ЧП, не увидели оснований для переноса голосования и обязали клуб провести референдум 1—2 ноября на «Камп Ноу». Можно было подать апелляцию, однако собравшийся во вторник вечером совет директоров принял решение об уходе в отставку в полном составе. Эра Бартомеу, которая начиналась с ярких побед, закончилась в один миг, и, как написал один из экс-президентов клуба Жоан Лапорта, «Наконец открыта дорога к возрождению».

Теперь согласно уставу клуба его временным руководителем должен стать Карлес Тускес. Казначей времен президентства Жозепа Луиса Нуньеса — рекордсмена «Барселоны» по числу трофеев и времени, проведенному во главе клуба. Он обязан организовать новые выборы в срок от 45 до 90 дней, где фаворитом многие называют Виктора Фонта. Одного из тех, кого критиковали на заказ, хотя Бартомеу уверяет, что аудит данную версию опроверг.

Проиграв войну с Месси и собственными болельщиками, теперь уже бывший руководитель уходит обиженным и со словами о том, что в последние месяцы его и близких оскорбляли, и им угрожали. А еще Бартомеу то ли осчастливил клуб напоследок, то ли подложил под него бомбу. Оказывается, накануне совет директоров одобрил вступление в европейскую Суперлигу. Бартомеу считает, что это сулит колоссальные деньги и финансовое благополучие. Но еще это гарантированные проблемы с УЕФА и, возможно, с национальной федерацией и ла лигой, глава которой Хавьер Тебас довольно жестко прокомментировал отставку Бартомеу. Разбираться с этим предстоит уже новому президенту, которого «Барса» может получить в январе. И новый контракт Месси будет одним из главных пунктов программы любого из кандидатов.