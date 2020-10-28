Стала известна дата завершения КПЛ-2020
Как стало известно корреспонденту Vesti.kz, чемпионат Казахстана по футболу среди команд
Как стало известно корреспонденту Vesti.kz, чемпионат Казахстана по футболу среди команд
Ранее сообщалось, что турнир может закончиться в декабре, тогда как у многих клубов
По имеющейся информации, клубы получили проект календаря оставшихся туров.
Так, на ноябрь в КПЛ намечена пауза, связанная с матчами сборных. Национальная команда Казахстана проведет три встречи: 11 ноября товарищескую против Черногории, а также 15 и 18 в Лиге наций против Албании и Литвы.
До этих игр в КПЛ пройдут три тура: 16-й (30, 31 октября), 17-й (3 и 4 ноября), 18-й (7 и 8 ноября).
В оставшиеся после матчей сборных дни в
В текущем сезоне