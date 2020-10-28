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13:18 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна дата завершения КПЛ-2020

Как стало известно корреспонденту Vesti.kz, чемпионат Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ) завершится 30 ноября.

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Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что турнир может закончиться в декабре, тогда как у многих клубов премьер-лиги контракты с игроками истекают месяцем раньше. Накануне же журналист Айдын Кожахмет отметил, что не все участники КПЛ смогут предложить футболистам продление соглашений до окончания чемпионата.

По имеющейся информации, клубы получили проект календаря оставшихся туров.

Так, на ноябрь в КПЛ намечена пауза, связанная с матчами сборных. Национальная команда Казахстана проведет три встречи: 11 ноября товарищескую против Черногории, а также 15 и 18 в Лиге наций против Албании и Литвы.

До этих игр в КПЛ пройдут три тура: 16-й (30, 31 октября), 17-й (3 и 4 ноября), 18-й (7 и 8 ноября).

В оставшиеся после матчей сборных дни в премьер-лиге должны быть сыграны четыре тура — с 19-го по 22-й.

В текущем сезоне из-за пандемии коронавируса КПЛ была сокращена на 11 туров — с 33-х до 22-х. Лидером чемпионата по итогам 15-ти из них на сегодня является «Кайрат», у которого 38 очков. У «Астаны» и «Ордабасы» по 27 баллов. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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