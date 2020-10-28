«Жетысу» поставили задачу войти в тройку и назвали бюджет на сезон КПЛ-2020
Футбольный клуб «Жетысу» по итогам нынешнего сезона должен занять третье место в турнирной таблице казахстанской
Футбольный клуб «Жетысу» по итогам нынешнего сезона должен занять третье место в турнирной таблице казахстанской
«В настоящее время футбольный клуб “Жетысу” занимает шестое место в
Что касается бюджета клуба, то сообщили следующее:
«Бюджет ГККП профессионального футбольного клуба “Жетысу” в 2020 году составляет 3 миллиарда 186 миллионов 579 тысяч тенге».
Отметим, что «Жетысу» на восемь очков отстает от третьей строчки. После 15 туров