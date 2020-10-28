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21:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» поставили задачу войти в тройку и назвали бюджет на сезон КПЛ-2020

Футбольный клуб «Жетысу» по итогам нынешнего сезона должен занять третье место в турнирной таблице казахстанской премьер-лиги, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Управлении физической культуры и спорта Алматинской области. Кроме того, озвучили бюджет клуба на этот год.

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«В настоящее время футбольный клуб “Жетысу” занимает шестое место в премьер-лиге чемпионата Казахстана, набрав 19 очков. По поручению акима области в текущем году футбольной команде “Жетысу” поставлена задача завершить сезон, заняв третье место», — заявили в Управлении облспорта на запрос редакции.

Что касается бюджета клуба, то сообщили следующее:

«Бюджет ГККП профессионального футбольного клуба “Жетысу” в 2020 году составляет 3 миллиарда 186 миллионов 579 тысяч тенге».

Отметим, что «Жетысу» на восемь очков отстает от третьей строчки. После 15 туров второе-третье места делят «Астана» и «Ордабасы», у которых по 27 баллов, при этом шымкентский клуб сыграл на один матч больше. Перед «Жетысу» также располагаются «Тобол» (23 очка) и «Кайсар» (20 баллов). Более подробно с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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