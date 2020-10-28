«Жетысу» поставили задачу войти в тройку и назвали бюджет на сезон КПЛ-2020

«В настоящее время футбольный клуб “Жетысу” занимает шестое место в премьер-лиге чемпионата Казахстана, набрав 19 очков. По поручению акима области в текущем году футбольной команде “Жетысу” поставлена задача завершить сезон, заняв третье место», — заявили в Управлении облспорта на запрос редакции.

Отметим, что «Жетысу» на восемь очков отстает от третьей строчки. После 15 туров второе-третье места делят «Астана» и «Ордабасы», у которых по 27 баллов, при этом шымкентский клуб сыграл на один матч больше. Перед «Жетысу» также располагаются «Тобол» (23 очка) и «Кайсар» (20 баллов). Более подробно с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.