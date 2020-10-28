Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Боруссия Д
Зенит
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Севилья
Ренн
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Брюгге
Лацио
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ювентус
Барселона
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ференцварош
Динамо К
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
РБ Лейпциг
10
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Челси
04
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
ПСЖ
02
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Чайка
12
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Балтика
13
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Краснодар-2
50
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
Шинник
41
Футбол. Первый дивизион
17:30
Иртыш
Велес
12
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Факел
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Акрон
51
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Торпедо М
13
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Оренбург
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Енисей
11
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
СКА-Хабаровск
12
Все события
Фоторепортажи
10Ничья ЦСКА с «Вольфсбергом»
22«Реал» обыграл «Барселону» в класико
21:36 (мск), источник: БЕЛТА

Скавыш признан лучшим игроком 27-го тура футбольного чемпионата Беларуси

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максим Скавыш признан лучшим игроком 27-го тура чемпионата Беларуси по версии ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: abff.by

В минувший уик-энд 30-летний нападающий борисовского БАТЭ оформил голевой дубль в победном домашнем поединке с «Витебском» (3:1). Максим Скавыш возглавляет список лучших бомбардиров 30-го национального первенства, забив 17 мячей. Он в четвертый раз включен в символическую сборную тура, а капитан БАТЭ Игорь Стасевич в седьмой раз вошел в команду тура.

Кроме двух борисовских игроков в сборную 27-го тура попали Сергей Черник, Дмитрий Игнатенко (оба — «Городея»), Владислав Климович, Доминик Динга (оба — «Динамо», Минск), Андрей Хачатурян, Юрий Габовда (оба — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Денис Лаптев, Габи Кики (оба — «Динамо», Брест) и Юрий Кендыш («Шахтер», Солигорск).

Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ — 53 очка (27 матчей), «Шахтер» — 49 (26), «Неман» (Гродно) — 47 (27), «Динамо» (Брест) — 47 (26), «Торпедо-БелАЗ» — 47 (27), «Динамо» (Минск) — 45 (27), «Ислочь» (Минский район) — 44 (27), «Рух» (Брест) — 40 (27), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 35 (26), «Витебск» — 34 (27), «Минск» — 34 (27), «Славия» (Мозырь) — 31 (25), «Городея» — 27 (27), «Слуцк» — 24 (26), «Белшина» (Бобруйск) — 20 (25), «Смолевичи» — 14 (27).

Расписание матчей 28-го тура:

6 ноября. «Ислочь» — «Минск», «Витебск» — «Рух»;.

7 ноября. «Смолевичи» — «Неман», «Слуцк» — «Городея», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ», «Шахтер» — БАТЭ;.

8 ноября. «Белшина» — «Энергетик-БГУ», «Славия» — «Динамо» (Минск).

 Гороскоп на май 2020
Мужчина съел пиццу страшным способом и сделал больно миллионам юзеров - фот
«Краснодар» разгромно уступил «Челси» в матче Лиги чемпионов
РФС признал две ошибки судьи в матче «Краснодар» — «Спартак»
«Крылья Советов» разгромили «Шинник» и возглавили таблицу ФНЛ
Клуб НБА продан за 1,6 миллиарда долларов
«Динамо» одержало 500-ю победу в Континентальной хоккейной лиге
«Барселона» играет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов (трансляция)
ФИФА отклонила жалобу по трансферу Понсе из «Ромы» в «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь