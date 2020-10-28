Скавыш признан лучшим игроком 27-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В минувший уик-энд 30-летний нападающий борисовского БАТЭ оформил голевой дубль в победном домашнем поединке с «Витебском» (3:1). Максим Скавыш возглавляет список лучших бомбардиров 30-го национального первенства, забив 17 мячей. Он в четвертый раз включен в символическую сборную тура, а капитан БАТЭ Игорь Стасевич в седьмой раз вошел в команду тура.