Скавыш признан лучшим игроком 27-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В минувший уик-энд 30-летний нападающий борисовского БАТЭ оформил голевой дубль в победном домашнем поединке с «Витебском» (3:1). Максим Скавыш возглавляет список лучших бомбардиров 30-го национального первенства, забив 17 мячей. Он в четвертый раз включен в символическую сборную тура, а капитан БАТЭ Игорь Стасевич в седьмой раз вошел в команду тура.
Кроме двух борисовских игроков в сборную 27-го тура попали Сергей Черник, Дмитрий Игнатенко (оба — «Городея»), Владислав Климович, Доминик Динга (оба — «Динамо», Минск), Андрей Хачатурян, Юрий Габовда (оба — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Денис Лаптев, Габи Кики (оба — «Динамо», Брест) и Юрий Кендыш («Шахтер», Солигорск).
Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ — 53 очка (27 матчей), «Шахтер» — 49 (26), «Неман» (Гродно) — 47 (27), «Динамо» (Брест) — 47 (26), «Торпедо-БелАЗ» — 47 (27), «Динамо» (Минск) — 45 (27), «Ислочь» (Минский район) — 44 (27), «Рух» (Брест) — 40 (27), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 35 (26), «Витебск» — 34 (27), «Минск» — 34 (27), «Славия» (Мозырь) — 31 (25), «Городея» — 27 (27), «Слуцк» — 24 (26), «Белшина» (Бобруйск) — 20 (25), «Смолевичи» — 14 (27).
Расписание матчей 28-го тура:
6 ноября. «Ислочь» — «Минск», «Витебск» — «Рух»;.
7 ноября. «Смолевичи» — «Неман», «Слуцк» — «Городея», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ», «Шахтер» — БАТЭ;.
8 ноября. «Белшина» — «Энергетик-БГУ», «Славия» — «Динамо» (Минск).