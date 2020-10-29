«Спортинг» обыграл «Жил Висенте» в матче чемпионата Португалии

Встреча, прошедшая в Лиссабоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Андрас Спорар (83-я минута), Тиагу Томаш (84) и Педру Гонсалвеш (90+5), у проигравших отличился Лукас Минейро (52).