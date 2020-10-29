«Спортинг» обыграл «Жил Висенте» в матче чемпионата Португалии
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. «Спортинг» одержал волевую победу над «Жил Висенте» в перенесенном матче первого тура чемпионата Португалии по футболу.
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. «Спортинг» одержал волевую победу над «Жил Висенте» в перенесенном матче первого тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лиссабоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Андрас Спорар (83-я минута), Тиагу Томаш (84) и Педру Гонсалвеш (90+5), у проигравших отличился Лукас Минейро (52).
«Спортинг» (13 очков) занимает второе место в турнирной таблице, «Жил Висенте» (5) идет 12-м.