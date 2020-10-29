Футболиста «Кайсара» дисквалифицировали за удар ножницами по голове соперника

Болгарин получил прямую красную карточку в матче с «Жетысу», когда при попытке пробить по мячу ударом ножницами попал ногой по голове соперника.

«За нарушение правил, выразившееся в опасной и грубой игре с использованием чрезмерной силы при наличии возможности сыграть в мяч, игрок ФК «Кайсар» Александр Колев дисквалифицирован на два матча.