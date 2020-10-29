Розыгрыш Кубка Франции по футболу приостановлен до 1 декабря

Кроме этого до первого декабря приостановлены любительские футбольные соревнования.

Все матчи, запланированные на этот период, будут перенесены на более позднее время в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Данное решение не влияет на матчи Лиги 1, высшего дивизиона чемпионата Франции среди женских команд и по мини-футболу. Игры в этих лигах можно проводить без зрителей. Отмечается, что по расписанию пройдут и намеченные на этот период матчи основной, женской и молодежной сборных Франции.

Французский лидер Эммануэль Макрон на фоне второй волны эпидемии COVID-19 в среду объявил о введении общенационального карантина с 30 октября. Он продлится как минимум до 1 декабря. Рестораны, бары, магазины (кроме продуктовых) будут закрыты. Вместе с тем школы останутся открытыми. Жители Франции, как и весной во время первого режима самоизоляции, обязаны будут заполнять специальный документ с указанием причины выхода из дома, в числе которых — поездки на работу, поход к врачу или в магазин за продуктами, помощь родственникам, физическая активность поблизости от дома. Перемещения из одного региона Франции в другой будут запрещены.