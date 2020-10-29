Сарри согласовал с «Ювентусом» условия расторжения контракта
Бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри согласовал условия расторжения контракта к туринским клубом.
Бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри согласовал условия расторжения контракта к туринским клубом.
Как сообщает Sport Mediaset, 61-летний специалист поставил свою подпись под документом и теперь имеет право вести переговоры с другими командами.
Контракт Сарри с «Ювентусом» был рассчитан еще на два года.
Напомним, Сарри проработал на посту главного тренера «Ювентуса» лишь один сезон и был уволен после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.