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18:58 (мск), источник: Vesti.kz

Хладнокровие Тихонова потушит экспрессию Шпилевского. Прогноз Vesti.kz на главное противостояние КПЛ «Астана» — «Кайрат»

Южане идут к чемпионству, северяне играют за престиж и тренера.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 30 октября, «Астана» и «Кайрат» проведут второй очный матч в нынешнем сезоне. Корреспондент Vesti.kz представляет расклад сил перед классической дуэлью клубного казахстанского футбола, выделяя сильные и слабые стороны противников.

«Астана» — «Кайрат». 16-й тур КПЛ. Прогноз редакции Vesti.kz — ничья 1:1

Размазав в минувшем туре «Тобол» команда Алексея Шпилевского заметно уменьшила турнирную интригу в предстоящем матче с «Астаной». «Кайрат» по-прежнему сконцентрирован, мотивирован и, даже допуская результативные ошибки, действует по старой бразильской системе: «Вы забьете нам сколько сможете, мы — сколько захотим». В целом, кайратовцы показали, что они уязвимы в обороне, но их атака все компенсирует и вообще не замечает давления. Да, на сей раз у алматинцев скорее всего не будет в стартовом составе героя прошлого матча с «Астаной» Гулжигита Алыкулова, но в остальном особенных потерь у кайратовцев не наблюдается и лидеры находятся в хорошей форме.

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«Астана» после прихода Андрея Тихонова вышла на положительную динамику хотя бы в плане результатов. У столичного клуба есть весомые кадровые потери, но существуют и позитивные факторы — игроки группы атаки, наконец, вернули себе ощущение голов и это очень важно. Если Марин Томасов, Тигран Барсегян и Алексей Щеткин вдохновенно сыграют в пятницу, то «Кайрату» предстоит как следует поработать в обороне. Как ни странно, сейчас на «Астане» нет огромного груза ответственности, они понимают, что даже в случае победы нагнать своего главного соперника едва ли возможно.

Мотивация, скорее, лежит в другой плоскости. Во-первых, слишком болезненным и безальтернативным получилось поражение в первом круге, игроки «Астаны» достаточно амбициозны и титулованны, чтобы допустить подобное снова. Во-вторых, результат игры в какой-то степени может повлиять на дальнейшую судьбу Тихонова. Проигрыш «Кайрату» будет означать для российского тренера, что его шансы на дальнейшее сотрудничество с клубом понижаются.

Поэтому нам стоит ожидать более конкурентного, бескомпромиссного, равного матча, и финальный паритет стратегически будет воспринят сторонами нормально.

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