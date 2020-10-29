Хладнокровие Тихонова потушит экспрессию Шпилевского. Прогноз Vesti.kz на главное противостояние КПЛ «Астана» — «Кайрат»
Южане идут к чемпионству, северяне играют за престиж и тренера.
Южане идут к чемпионству, северяне играют за престиж и тренера.
В пятницу, 30 октября, «Астана» и «Кайрат» проведут второй очный матч в нынешнем сезоне. Корреспондент Vesti.kz представляет расклад сил перед классической дуэлью клубного казахстанского футбола, выделяя сильные и слабые стороны противников.
Размазав в минувшем туре «Тобол» команда Алексея Шпилевского заметно уменьшила турнирную интригу в предстоящем матче с «Астаной». «Кайрат»
«Астана» после прихода Андрея Тихонова вышла на положительную динамику хотя бы в плане результатов. У столичного клуба есть весомые кадровые потери, но существуют и позитивные факторы — игроки группы атаки, наконец, вернули себе ощущение голов и это очень важно. Если Марин Томасов, Тигран Барсегян и Алексей Щеткин вдохновенно сыграют в пятницу, то «Кайрату» предстоит как следует поработать в обороне. Как ни странно, сейчас на «Астане» нет огромного груза ответственности, они понимают, что даже в случае победы нагнать своего главного соперника едва ли возможно.
Мотивация, скорее, лежит в другой плоскости.
Поэтому нам стоит ожидать более конкурентного, бескомпромиссного, равного матча, и финальный паритет стратегически будет воспринят сторонами нормально.