Дебютант сборной Казахстана признан лучшим игроком во втором матче подряд за рубежом

Казахстанский полузащитник Владислав Васильев во втором матче подряд был признан лучшим игроком белорусского «Руха» по версии болельщиков, сообщается на сайте клуба.

В домашней встрече 27-го тура против «Ислочи» (1:1) он ударом со штрафного открыл счет на 31-й минуте, тогда как соперник отыгрался усилиями Дмитрия Юсова на 85-й.

По итогам голосования Васильев набрал 31,39 процента голосов.

Напомним, что в выездном матче четвертого тура Лиги наций с Беларусью (0:2) футболист дебютировал за сборную Казахстана.