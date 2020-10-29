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21:09 (мск), источник: Vesti.kz

Дебютант сборной Казахстана признан лучшим игроком во втором матче подряд за рубежом

Он забил гол со стандарта.

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Казахстанский полузащитник Владислав Васильев во втором матче подряд был признан лучшим игроком белорусского «Руха» по версии болельщиков, сообщается на сайте клуба.

В домашней встрече 27-го тура против «Ислочи» (1:1) он ударом со штрафного открыл счет на 31-й минуте, тогда как соперник отыгрался усилиями Дмитрия Юсова на 85-й.

По итогам голосования Васильев набрал 31,39 процента голосов.

Напомним, что в выездном матче четвертого тура Лиги наций с Беларусью (0:2) футболист дебютировал за сборную Казахстана.

Правами на 23-летнего казахстанца обладает действующий чемпион Беларуси «Динамо-Брест», а в нынешнем клубе он играет на правах аренды.

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