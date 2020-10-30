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00:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тер Штеген вернулся к тренировкам с общей группой «Барселоны»

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вратарь Марк-Андре тер Штеген вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны», сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

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В середине августа 28-летний немец перенес операцию на надколенном сухожилии правой ноги, тогда сообщалось, что он пропустит около двух с половиной месяцев.

Во время загрузки произошла ошибка.
Барселона (Барселона)

Как отмечается, в четверг тер Штеген начал набирать форму в общей группе. Также сообщается, что в некоторых упражнениях принял участие французский защитник Самюэль Юмтити, который не выходил на поле с июня.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Испании

«Барселона» в субботу сыграет в гостях с «Алавесом» в матче восьмого тура чемпионата Испании.

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