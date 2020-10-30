Тер Штеген вернулся к тренировкам с общей группой «Барселоны»

В середине августа 28-летний немец перенес операцию на надколенном сухожилии правой ноги, тогда сообщалось, что он пропустит около двух с половиной месяцев.

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Как отмечается, в четверг тер Штеген начал набирать форму в общей группе. Также сообщается, что в некоторых упражнениях принял участие французский защитник Самюэль Юмтити, который не выходил на поле с июня.

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