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10:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Травма Фабинью оказалась несерьезной

Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью избежал тяжелой травмы, сообщает Mirror.

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Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, 27-летний бразилец, заработавший повреждение в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (2:0), сможет вернуться в строй после ноябрьского перерыва на матчи национальных команд.

В сезоне-2020/21 Фабинью провел 10 матчей в составе «Ливерпуля», на его счету 1 результативная передача. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп рассчитывает на бразильца как на сменщика защитника Виргила ван Дейка, выбывшего на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки.

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