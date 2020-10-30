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12:48 (мск), источник: Vesti.kz

От лучших до заурядных. Пять героев прошлого сезона, которые проваливают КПЛ-2020

К сожалению, в нынешнем сезоне чемпионата Казахстана нет много новых ярких имен и в этот же период сильно сдали лидеры прошлой кампании. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из лучших футболистов премьер-лиги резко упал в уровне игре и каковы последствия этого падения.

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Источник: Reuters

Дмитрий Непогодов

Официально лучший вратарь прошлого сезона чемпионата и в тот же период первый номер сборной Казахстана теперь прочно осел на скамейке запасных. У Непогодова получился кошмарный рестарт в сезоне вместе с «Астаной», он сразу же получил шесть голов в Бресте, некоторые из которых состоялись в том числе из-за не самой уверенной игры 32-летнего голкипера. Потом он провел еще три игры в КПЛ и в двух случаях команда при нем проиграла. Сейчас нет никаких предпосылок к тому, чтобы Непогодов сменил Ненада Эрича, капитан «Астаны» выигрывает конкуренцию без шансов.

Игорь Шацкий

Еще один вратарь, сумевший поразить всех в прошлом сезоне и разочаровать в нынешнем. Шацкий был лидером «Шахтера», считался одним из самых неординарных киперов лиги поскольку неплохо и часто играл ногами, а также всегда был в списках Михала Билека в сборной. Но после перехода в «Тобол» Шацкий ощутил другой уровень конкуренции. Игорь начал сезон основным вратарем в костанайском клубе, но затем Григорий Бабаян усадил его в запас и доверился Александру Мокину. Крайне неожиданный поворот, учитывая, что Мокин давно не имел постоянный практики и был не слишком востребован на рынке даже, когда стал свободным агентом.

Марин Томасов

Хорват показал чумовую статистику в прошлом сезоне — 33 результативных действия по системе гол+пас. С отрывом лучший игрок сезона, которому было вообще без разницы, кто и как играет рядом с ним и кому он противостоит. Но вот пришел новый долгосрочный контракт и Томасов уже не так мотивирован. В этом году его пытались воспитывать тренеры, но оба в итоге покинули клуб. Авторитет и влияние Марина на игру «Астаны» остается большим, но в том числе именно из-за его неоптимальной формы столичный клуб потерпел столько неудач в нынешнем сезоне. Два гола в 12 матчах КПЛ-2020 — это цифры, которые еще более четко отражают картину стремительного падения некогда главной звезды лиги.

Адеринсола Эсеола

Сразу после переезда в Казахстан карьера и показатели Эсеолы шли только вверх, он не сбавлял и в прошлом году забрал награду лучшего бомбардира вместе с Томасовым. Но в этом году все выходит иначе и тут повлияли несколько факторов — травма, приход новых форвардов, а также несколько сбившийся прицел выбили украинца из стартового состава «Кайрата». Да, он первая и очень важная функция для Шпилевского при выходе на замену, но очевидно, что это падение в статусе и степени важности, теперь большинство голов «Кайрата» исходит от других игроков.

Сергей Зенев

Да, не самый очевидный выбор, но контраст в игре Зенева по сравнению с прошлым и нынешним сезоном просто огромный. Судите сами, в КПЛ-2019 у игрока сборной Эстонии было 16 очков по системе гол+пас, в среднем он отмечался результативным действием в каждом втором матче за «Шахтер». В КПЛ-2020 у Зенева ни одного забитого мяча и лишь один ассист в 11 играх. Но справедливости ради, тут проблема может быть не только в самом футболисте. «Шахтер» при Николае Костове был одной из самых современных, атакующих команд лиги, в этом году от того коллектива практически ничего не осталось, а Зенев оказался уже не так эффективен и органичен в новых обстоятельствах.

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