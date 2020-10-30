«Тобол» разгромил «Ордабасы» в матче 16 тура КПЛ и снова включился в борьбу за медали

В первом тайме шла равная борьба, но несмотря на несколько хороших моментов с той и другой стороны, на перерыв команды ушли без голов.

А уже в начале второго тайма «Тобол» сумел открыть счет. Сенин Себаи получил проникающий пас в штрафной площади и выкатил мяч под удар Руслану Валиуллину, который не без помощи рикошета забил гол.

Спустя девять минут «Тобол» удвоил свое преимущество. Серикжан Мужиков подхватил мяч на подступах к штрафной площади и попытался прострелить на Сенина Себая. Передачу смог прервать защитник «Ордабасы» Виктор Дмитренко, но после его касания мяч полетел в ворота — автогол.

Третий гол в ворота шымкентцем провел Сенин Себаи, который прибавил к ассисту взятие ворот. Благодаря этой победе «Тобол» набрал 26 очков и сократил отставание до идущего третьим «Ордабасы» до одного очка. При этом, костанайцы сыграли на один матч меньше.