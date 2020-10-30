СМИ: Карантин Криштиану Роналду из-за коронавируса завершится через три дня

Это связано с тем, что у футболиста зафиксирована низкая вирусная нагрузка, а протокол, одобренный Научно-техническим комитетом Италии, позволяет людям, у которых болезнь протекает бессимптомно и с низкой вирусной нагрузкой, выходить с самоизоляции через 21 день, поскольку они не могут заразить окружающих. Однако сообщается, что Роналду не сможет участвовать в матчах, пока не получит отрицательный результат теста на коронавирус. Спортсмен сможет вернуться к тренировкам, даже несмотря на то, что по протоколу Союза европейских футбольных ассоциаций ему может быть не разрешено контактировать с основной группой накануне матча Лиги чемпионов.

35-летний португалец сдал первый тест на коронавирус с положительным результатом 13 октября. Из-за этого он пропустил игру сборной Португалии против команды Швеции в Лиге наций, а также два матча «Ювентуса» в Лиге чемпионов против украинского «Динамо» (Киев) и испанской «Барселоны» и встречу против «Вероны» в чемпионате Италии.

Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. До этого он играл за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг». Он является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии. В 2016 году Роналду в составе национальной команды стал победителем чемпионата Европы, а в 2019-м — победителем Лиги наций.