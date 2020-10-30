СМИ: Карантин Криштиану Роналду из-за коронавируса завершится через три дня
ТАСС, 30 октября. Срок карантина португальского нападающего итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду
ТАСС, 30 октября. Срок карантина португальского нападающего итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду
Это связано с тем, что у футболиста зафиксирована низкая вирусная нагрузка, а протокол, одобренный
35-летний португалец сдал первый тест на коронавирус с положительным результатом 13 октября.
Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. До этого он играл за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг». Он является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии. В 2016 году Роналду в составе национальной команды стал победителем чемпионата Европы, а в 2019-м — победителем Лиги наций.
1 ноября «Ювентус» проведет матч чемпионата Италии против «Специи», а 4 ноября встретится с венгерским «Ференцварошем» в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Оба матча команда проведет в гостях.