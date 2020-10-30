Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Кадис
Футбол. Еврокубки
29.10
АЗ
Риека
41
Футбол. Еврокубки
29.10
Реал Сосьедад
Наполи
01
Футбол. Еврокубки
29.10
Гранада
ПАОК
00
Все события
Фоторепортажи
10Щербакова победила на Кубке России по фигурному катанию
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
14:42 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Карантин Криштиану Роналду из-за коронавируса завершится через три дня

ТАСС, 30 октября. Срок карантина португальского нападающего итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду из-за заражения коронавирусом завершится через три дня. Об этом сообщает портал Football Italia.

Наверх
Источник: Reuters

Это связано с тем, что у футболиста зафиксирована низкая вирусная нагрузка, а протокол, одобренный Научно-техническим комитетом Италии, позволяет людям, у которых болезнь протекает бессимптомно и с низкой вирусной нагрузкой, выходить с самоизоляции через 21 день, поскольку они не могут заразить окружающих. Однако сообщается, что Роналду не сможет участвовать в матчах, пока не получит отрицательный результат теста на коронавирус. Спортсмен сможет вернуться к тренировкам, даже несмотря на то, что по протоколу Союза европейских футбольных ассоциаций ему может быть не разрешено контактировать с основной группой накануне матча Лиги чемпионов.

35-летний португалец сдал первый тест на коронавирус с положительным результатом 13 октября. Из-за этого он пропустил игру сборной Португалии против команды Швеции в Лиге наций, а также два матча «Ювентуса» в Лиге чемпионов против украинского «Динамо» (Киев) и испанской «Барселоны» и встречу против «Вероны» в чемпионате Италии.

Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. До этого он играл за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг». Он является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии. В 2016 году Роналду в составе национальной команды стал победителем чемпионата Европы, а в 2019-м — победителем Лиги наций.

1 ноября «Ювентус» проведет матч чемпионата Италии против «Специи», а 4 ноября встретится с венгерским «Ференцварошем» в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Оба матча команда проведет в гостях.

 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
«Мне нравится Карпин». Тедеско вещает перед матчем с «Ростовом»
«Выгоните их с Кубка Карьяла!» Европейцы восстали против России
Тайсон и Джонс пообещали настоящий бой вместо выставочного
Недовольство Моуринью и гол с 56 метров. Главное в Лиге Европы
Россия провалилась в рейтинге УЕФА из-за позора в Лиге чемпионов
Глава UFC допустил возвращение Нурмагомедова ради отца
Сдержанный «Спартаком». Как Диего Марадона играл в Москве
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь