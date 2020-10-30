Вирджил ван Дейк успешно перенёс операцию на колене
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк успешно перенёс операцию на колене, сообщает официальный сайт клуба.
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк успешно перенёс операцию на колене, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист сборной Нидерландов получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской
«Операция была проведена в Лондоне и прошла успешно. Ван Дейк сразу же сосредоточится на восстановлении при поддержке медицинского штаба команды», — говорится в сообщении.
Сроки возвращения ван Дейка на поле не сообщаются.