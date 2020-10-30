«Кайрат» победил «Астану» и приблизился к первому за 16 лет чемпионству в КПЛ

Стоит отметить, что игра получилась содержательной, тогда как в первом тайме алматинцы имели больше моментов для взятия ворот, один из которых в итоге успешно реализовали. Кроме того, голкипер северян Ненад Эрич в одном эпизоде по-настоящему выручил одноклубников.

Второй отрезок встречи также вышел боевым — астанчане поддавливали, а южане действовали вторым номером. Если бы неуверенная игра Эрича, подопечные Алексея Шпилевского неоднократно бы праздновали успех. Так или иначе, «Кайрат» удержал минимальное преимущество в счете и набрал 41 балл, оторвавшись на 14 пунктов от «Астаны» в турнирной таблице, тем самым сделав серьезную заявку на первое за 16 лет чемпионство. Прежде алматинский клуб только дважды становился победителем казахстанского чемпионата — в 1992 и 2004 годах.