Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Кадис
Футбол. Еврокубки
29.10
АЗ
Риека
41
Футбол. Еврокубки
29.10
Реал Сосьедад
Наполи
01
Футбол. Еврокубки
29.10
Гранада
ПАОК
00
Все события
Фоторепортажи
10Щербакова победила на Кубке России по фигурному катанию
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
16:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» победил «Астану» и приблизился к первому за 16 лет чемпионству в КПЛ

«Кайрат» одержал победу над «Астаной» в центральном матче 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Встреча прошла в Алматы на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «желто-черных». Решающий мяч на 31-й минуте забил Абат Аймбетов.

Стоит отметить, что игра получилась содержательной, тогда как в первом тайме алматинцы имели больше моментов для взятия ворот, один из которых в итоге успешно реализовали. Кроме того, голкипер северян Ненад Эрич в одном эпизоде по-настоящему выручил одноклубников.

Второй отрезок встречи также вышел боевым — астанчане поддавливали, а южане действовали вторым номером. Если бы неуверенная игра Эрича, подопечные Алексея Шпилевского неоднократно бы праздновали успех. Так или иначе, «Кайрат» удержал минимальное преимущество в счете и набрал 41 балл, оторвавшись на 14 пунктов от «Астаны» в турнирной таблице, тем самым сделав серьезную заявку на первое за 16 лет чемпионство. Прежде алматинский клуб только дважды становился победителем казахстанского чемпионата — в 1992 и 2004 годах.

Во время загрузки произошла ошибка.
"Барыс" назвал состав на матч КХЛ с "Куньлунем"
«Мне нравится Карпин». Тедеско вещает перед матчем с «Ростовом»
«Выгоните их с Кубка Карьяла!» Европейцы восстали против России
Тайсон и Джонс пообещали настоящий бой вместо выставочного
Недовольство Моуринью и гол с 56 метров. Главное в Лиге Европы
Россия провалилась в рейтинге УЕФА из-за позора в Лиге чемпионов
Глава UFC допустил возвращение Нурмагомедова ради отца
Сдержанный «Спартаком». Как Диего Марадона играл в Москве
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь