«Кайрат» победил «Астану» и приблизился к первому за 16 лет чемпионству в КПЛ
«Кайрат» одержал победу над «Астаной» в центральном матче 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Кайрат» одержал победу над «Астаной» в центральном матче 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Алматы на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «желто-черных». Решающий мяч на 31-й минуте забил Абат Аймбетов.
Стоит отметить, что игра получилась содержательной, тогда как в первом тайме алматинцы имели больше моментов для взятия ворот, один из которых в итоге успешно реализовали. Кроме того, голкипер северян Ненад Эрич в одном эпизоде
Второй отрезок встречи также вышел боевым — астанчане поддавливали, а южане действовали вторым номером. Если бы неуверенная игра Эрича, подопечные Алексея Шпилевского неоднократно бы праздновали успех. Так или иначе, «Кайрат» удержал минимальное преимущество в счете и набрал 41 балл, оторвавшись на 14 пунктов от «Астаны» в турнирной таблице, тем самым сделав серьезную заявку на первое за 16 лет чемпионство. Прежде алматинский клуб только дважды становился победителем казахстанского чемпионата — в 1992 и 2004 годах.