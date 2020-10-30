Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи оправдан по делу о коррупции

Дела Аль-Хелаифи и Вальке рассматривал Федеральный уголовный суд Швейцарии в Беллинцоне. Прокуратура Швейцарии запрашивала для президента «ПСЖ» 28 месяцев тюремного заключения, Вальке грозили три года тюрьмы.

В 2017 году генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении Аль-Хелаифи и Вальке по подозрению во взяточничестве, мошенничестве, преступной халатности и подделке документов. В феврале текущего года СМИ сообщали, что президент «ПСЖ» заплатил более 1 миллиона швейцарских франков (свыше 1 миллиона долларов) в рамках мирового соглашения, после чего швейцарская прокуратура сняла с него часть обвинений в коррупции.

Вальке обвинялся в том, что он в бытность генеральным секретарем ФИФА получил от Аль-Хелаифи финансовые выгоды на сумму от 1,4 до 2,3 миллиона евро, в частности исключительное право на использование виллы на Сардинии с марта 2014 по сентябрь 2015 года. По мнению следователей, он сделал это в обмен на передачу телевизионных прав на чемпионаты мира 2026 и 2030 годов подконтрольной Аль-Хелаифи медиагруппе.