Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи оправдан по делу о коррупции
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер
Дела
В 2017 году генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении
Вальке обвинялся в том, что он в бытность генеральным секретарем ФИФА получил от
Вальке, занимавший пост генсека ФИФА с 2007 года, был временно отстранен от исполнения обязанностей в сентябре 2015 года в связи с возможной причастностью к нелегальным схемам продаж билетов на матчи чемпионата мира 2014 года в Бразилии. В феврале 2016 года комитет по этике ФИФА отстранил Вальке на 12 лет, в июле того же года срок был сокращен апелляционным комитетом ФИФА до 10 лет. В феврале 2017 года Вальке подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который отклонил ее в июле 2018 года.