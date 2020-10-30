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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи оправдан по делу о коррупции

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи оправдан по делу о коррупции, бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке получил 120 дней условного срока, сообщает Франс Пресс.

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Источник: AP 2020

Дела Аль-Хелаифи и Вальке рассматривал Федеральный уголовный суд Швейцарии в Беллинцоне. Прокуратура Швейцарии запрашивала для президента «ПСЖ» 28 месяцев тюремного заключения, Вальке грозили три года тюрьмы.

В 2017 году генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении Аль-Хелаифи и Вальке по подозрению во взяточничестве, мошенничестве, преступной халатности и подделке документов. В феврале текущего года СМИ сообщали, что президент «ПСЖ» заплатил более 1 миллиона швейцарских франков (свыше 1 миллиона долларов) в рамках мирового соглашения, после чего швейцарская прокуратура сняла с него часть обвинений в коррупции.

Вальке обвинялся в том, что он в бытность генеральным секретарем ФИФА получил от Аль-Хелаифи финансовые выгоды на сумму от 1,4 до 2,3 миллиона евро, в частности исключительное право на использование виллы на Сардинии с марта 2014 по сентябрь 2015 года. По мнению следователей, он сделал это в обмен на передачу телевизионных прав на чемпионаты мира 2026 и 2030 годов подконтрольной Аль-Хелаифи медиагруппе.

Вальке, занимавший пост генсека ФИФА с 2007 года, был временно отстранен от исполнения обязанностей в сентябре 2015 года в связи с возможной причастностью к нелегальным схемам продаж билетов на матчи чемпионата мира 2014 года в Бразилии. В феврале 2016 года комитет по этике ФИФА отстранил Вальке на 12 лет, в июле того же года срок был сокращен апелляционным комитетом ФИФА до 10 лет. В феврале 2017 года Вальке подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который отклонил ее в июле 2018 года.

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