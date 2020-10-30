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16:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер «Аталанты» сдал положительный тест на коронавирус. Команда ждет результатов проверки

Как стало известно «СЭ», положительный тест на коронавирус в «Аталанте» стал один из тренеров клуба.

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Источник: Reuters

Вчера, в четверг, специалист сдал положительный тест, сейчас в клубе ждут результат повторного теста.

Вся команда также пройдет проверку на коронавирус. Сегодня футболисты вылетят в Кротоне на матч 6-го тура серии А. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может сыграть в этой встрече, если у клуба не возникнет проблем с вирусом.

Матч «Кротоне» — «Аталанта» состоится 31 октября в 17.00 по московскому времени.

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