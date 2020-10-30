Тренер «Аталанты» сдал положительный тест на коронавирус. Команда ждет результатов проверки

Вся команда также пройдет проверку на коронавирус. Сегодня футболисты вылетят в Кротоне на матч 6-го тура серии А. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может сыграть в этой встрече, если у клуба не возникнет проблем с вирусом.