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19:35 (мск), источник: ТАСС

Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Нобби Стайлз

ТАСС, 30 октября. Английский футболист Нобби Стайлз скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на родственников футболиста.

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Источник: AP 2020

Стайлз является чемпионом мира 1966 года в составе сборной Англии. На протяжении карьеры он представлял английские «Манчестер Юнайтед», «Мидлсбро» и «Престон».

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