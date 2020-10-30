Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Нобби Стайлз
ТАСС, 30 октября. Английский футболист Нобби Стайлз скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на родственников футболиста.
ТАСС, 30 октября. Английский футболист Нобби Стайлз скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на родственников футболиста.
Стайлз является чемпионом мира 1966 года в составе сборной Англии. На протяжении карьеры он представлял английские «Манчестер Юнайтед», «Мидлсбро» и «Престон».