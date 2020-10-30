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20:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Марадона заявил, что верит в Путина и российскую вакцину от COVID-19

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона заявил в интервью изданию Clarín, что надеется на президента России Владимира Путина и убежден, что в скором времени появится вакцина от коронавируса.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Я верю в Путина, я убежден, что вскоре у него будет вакцина, потому что это (коронавирус — ред.) уже больше невозможно выносить», — заявил Марадона. Ранее он был вынужден уйти на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом.

Справка
Если подтвердился ковид: что делать и какие правила соблюдать больным и их родственникамПандемия коронавируса продолжается уже более полугода, а у людей, которые заболевают сейчас, все так же много вопросов, как и в марте. Собрали самые популярые из них.

«Это худшее, что могло случиться с нами, я никогда не видел ничего подобного. И Латинская Америка пострадала намного больше. Хоть бы это закончилось скоро, стольким людям приходится тяжело, многие остались без работы и не знают, как себя прокормить», — отметил Марадона, добавив, что хочет видеть аргентинцев счастливыми.

Ранее генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд ведет переговоры о поставках вакцины «Спутник V» в Аргентину и уже заключил соглашения с Бразилией и Мексикой.

В августе вакцина «Спутник V» производства НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.

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