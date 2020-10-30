Марадона заявил, что верит в Путина и российскую вакцину от COVID-19

«Я верю в Путина, я убежден, что вскоре у него будет вакцина, потому что это (коронавирус — ред.) уже больше невозможно выносить», — заявил Марадона. Ранее он был вынужден уйти на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом.

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«Это худшее, что могло случиться с нами, я никогда не видел ничего подобного. И Латинская Америка пострадала намного больше. Хоть бы это закончилось скоро, стольким людям приходится тяжело, многие остались без работы и не знают, как себя прокормить», — отметил Марадона, добавив, что хочет видеть аргентинцев счастливыми.

Ранее генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд ведет переговоры о поставках вакцины «Спутник V» в Аргентину и уже заключил соглашения с Бразилией и Мексикой.