Криштиану Роналду вылечился после заражения коронавирусом
ТАСС, 30 октября. Португальский футболист итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду получил отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает
ТАСС, 30 октября. Португальский футболист итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду получил отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает
35-летний португалец сдал первый тест на коронавирус с положительным результатом 13 октября.
Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. До этого он играл за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг». Он является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии. В 2016 году Роналду в составе национальной команды стал победителем чемпионата Европы, а в 2019-м — победителем Лиги наций.
1 ноября «Ювентус» проведет матч чемпионата Италии против «Специи», а 4 ноября встретится с венгерским «Ференцварошем» в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Оба матча команда проведет в гостях.