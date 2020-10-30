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20:48 (мск), источник: ТАСС

Криштиану Роналду вылечился после заражения коронавирусом

ТАСС, 30 октября. Португальский футболист итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду получил отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба «Ювентуса».

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Источник: Reuters

35-летний португалец сдал первый тест на коронавирус с положительным результатом 13 октября. Из-за этого он пропустил игру сборной Португалии против команды Швеции в Лиге наций, а также два матча «Ювентуса» в Лиге чемпионов против украинского «Динамо» (Киев) и испанской «Барселоны» и встречу против «Вероны» в чемпионате Италии.

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Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. До этого он играл за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг». Он является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии. В 2016 году Роналду в составе национальной команды стал победителем чемпионата Европы, а в 2019-м — победителем Лиги наций.

1 ноября «Ювентус» проведет матч чемпионата Италии против «Специи», а 4 ноября встретится с венгерским «Ференцварошем» в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Оба матча команда проведет в гостях.

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