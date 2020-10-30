Криштиану Роналду вылечился после заражения коронавирусом

35-летний португалец сдал первый тест на коронавирус с положительным результатом 13 октября. Из-за этого он пропустил игру сборной Португалии против команды Швеции в Лиге наций, а также два матча «Ювентуса» в Лиге чемпионов против украинского «Динамо» (Киев) и испанской «Барселоны» и встречу против «Вероны» в чемпионате Италии.

Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. До этого он играл за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг». Он является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии. В 2016 году Роналду в составе национальной команды стал победителем чемпионата Европы, а в 2019-м — победителем Лиги наций.