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21:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтеру» определили задачу сохранить место в КПЛ и назвали бюджет на сезон-2020

Футбольный клуб «Шахтер» по итогам нынешнего сезона должен остаться в премьер-лиге, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Управлении физической культуры и спорта Карагандинской области. Также был озвучен бюджет клуба на этот год и сумма оптимизации финансовых средств.

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«В сезоне-2020 “Шахтер” должен сохранить прописку в чемпионате Казахстана среди команд премьер-лиги. Также в текущем году перед клубом стоят задачи по обеспечению подготовки и участия команд в чемпионате Казахстана среди команд первой лиги, второй лиги, в чемпионате страны среди команд футбольных центров и академий по возрастам (юноши и девушки)», — сообщили в Управлении облспорта на запрос редакции.

Что касается бюджета «Шахтера», то сообщили следующее:

«В 2020 году бюджет ФК «Шахтер» на начало сезона составил два миллиарда 580
миллионов тенге. Согласно Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» проведена
оптимизация финансовых средств на сумму 63 миллиона 720 тысяч тенге.

Однако хотелось бы отметить, что данные выделенные средства направлены
не только на профессиональную команду, так как структура клубов представляет собой полный цикл подготовки от детей до мастеров и включает в себя помимо основной команды, молодежные, женские и детские команды.

Так, в структуру ФК «Шахтер» входят команды: премьер-лиги, первой
лиги («Шахтер-Булат», город Темиртау), второй лиги, женская команда, а также
футбольный центр, в котором занимаются более 400 детей в 15-ти возрастных
группах, — заявили в организации.

«Шахтер», набрав 17 очков, занимает седьмое место в КПЛ.

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