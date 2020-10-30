Гвардиола — о возможном возвращении в «Барселону»: Хочу остаться в «Ман Сити» подольше

«Я невероятно счастлив в “Манчестер Сити” и надеюсь, что смогу хорошо поработать в этом сезоне, чтобы остаться здесь подольше», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Манчестер Сити (Манчестер) Все о команде

Напомним, Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под руководством специалиста каталонский клуб выиграл 14 трофеев. На данный момент главным тренером «Барселоны» является нидерландский специалист Рональд Куман.

Барселона (Барселона) Все о команде