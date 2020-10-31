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09:05 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан вышел на замену и отдал ассист за клуб из ОАЭ

Соперник поднялся на второе место.

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Источник: AP 2020

«Аль-Айн», за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, потерпел первое поражение в чемпионате ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Аль-Айн» уступил на своем поле «Аль-Шарже» в рамках третьего тура — 1:2.

На перерыв хозяева ушли, проигрывая в два мяча после точных ударов Кайо Лукаса и Игора Коронадо на 16-й и 30-й минутах. Во втором отрезке игры, а именно на 83-й минуте Мохаммед Али Шейкер один мяч отыграл с передачи Исламхана, вышедшего на замену сразу после перерыва. Однако «Аль-Айн» не смог спастись от поражения.

После этой неудачи команда казахстанца с четырьмя очками расположилась на восьмом месте из 14-ти, «Аль-Шаржа», набрав девять баллов, оказалась на второй позиции.

27-летний Исламхан выступает за «Аль-Айн» с января. Летом он продлил контракт с клубом на три года.

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