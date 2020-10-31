Гвардиола призвал вернуть пять замен в матчах АПЛ
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призвал вернуть возможность производить пять замен в матчах Английской
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призвал вернуть возможность производить пять замен в матчах Английской
Об этом сообщает «Би-би-си».
По его словам, в нынешнем сезоне на 47% увеличилось количество мышечных повреждений. Каталонский специалист связывает это с повышенной нагрузкой на игроков, которым приходится работать в повышенном графике.
Напомним, что АПЛ — единственный турнир из топ-5 европейских лиг, не разрешающий проводить по пять замен в матче. Данное правило также распространяется на игры под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).