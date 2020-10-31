Гвардиола призвал вернуть пять замен в матчах АПЛ

По его словам, в нынешнем сезоне на 47% увеличилось количество мышечных повреждений. Каталонский специалист связывает это с повышенной нагрузкой на игроков, которым приходится работать в повышенном графике.

Напомним, что АПЛ — единственный турнир из топ-5 европейских лиг, не разрешающий проводить по пять замен в матче. Данное правило также распространяется на игры под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).