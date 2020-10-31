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09:39 (мск), источник: Газета.Ру

Гвардиола призвал вернуть пять замен в матчах АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призвал вернуть возможность производить пять замен в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).

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Источник: AP 2020

Об этом сообщает «Би-би-си».

Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, в нынешнем сезоне на 47% увеличилось количество мышечных повреждений. Каталонский специалист связывает это с повышенной нагрузкой на игроков, которым приходится работать в повышенном графике.

Манчестер Сити (Манчестер)

Напомним, что АПЛ — единственный турнир из топ-5 европейских лиг, не разрешающий проводить по пять замен в матче. Данное правило также распространяется на игры под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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