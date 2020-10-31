«Постараемся написать новую главу в истории “Кайрата”». Шпилевский — о победе над «Астаной» и чемпионстве в КПЛ
Команда уверенно лидирует в таблице.
Команда уверенно лидирует в таблице.
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал победу над «Астаной» в рамках 16-го тура КПЛ. Его слова приводит
Встреча прошла на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «желто-черных».
«Мы сделали большой шаг. Сейчас самое главное — быстро восстановиться и подготовиться к матчу с “Ордабасы”. Ребятам надо отдать должное, они оставили на поле свое сердце, сыграли с полной самоотдачей и страстью. В конце встречи немного подустали и позволили сопернику делать длинные диагональные забросы. В связи с этим мы впереди не сумели оказывать то давление, которое бы хотелось видеть. Последний матч мы играли с большой интенсивностью, поэтому это нормально. Снимаю шляпу перед ребятами. 3-го числа мы постараемся поставить точку и написать новую главу в истории “Кайрата”», — отметил он.
После этой игры «Кайрат» набрал 41 балл и на 14 пунктов оторвался от «Астаны» в турнирной таблице.