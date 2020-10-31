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10:32 (мск), источник: Vesti.kz

Руководство «Астаны» пожаловалось на плохое судейство в матче с «Кайратом»

Северяне на 14 очков отстали от южан.

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Источник: Reuters

Генеральный директор «Астаны» Михаил Гурман поделился своим мнением о матче с «Кайратом» в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу. Его комментарий приводит пресс-служба столичной команды.

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Встреча прошла на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «желто-черных».

— Получился боевой матч, который соответствует игре двух лидеров чемпионата! Как обычно бывает в таких матчах, все решает один гол и детали. К сожалению, этой деталью стало судейство в исполнении Игоря Чеснокова, который допустил несколько явных ошибок, это и сказалось на итоговом результате. Но несмотря на счет на табло, меня порадовала игра «Астаны», видно, что команда выходит из игрового кризиса. Это вселяет надежду и доказывает, что мы не ошиблись с главным тренером, — отметил он.

— Вы считаете, что судейство стало определяющим моментом?

— Мы имели моменты, чтобы вырвать ничью, а может и даже победить, но если соперник реализовал свой момент в гол, то мы это не сделали! И тем не менее я могу, как минимум, назвать два момента, которые сказались на результате. Первый момент на 31-й минуте, когда был фол в середине поля на Евгении Постникове, после чего был забит гол, соперник опасно сыграл, но судья не зафиксировал нарушение. И во втором тайме, когда около линии штрафной сбили Барсегяна, но свисток вновь молчал. К сожалению, в этом сезоне прослеживается тенденция, что в матчах против «Астаны» если судьи ошибаются, то делают это они в пользу соперника.

После этой игры «Кайрат» набрал 41 балл и на 14 пунктов оторвался от «Астаны» в турнирной таблице.

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