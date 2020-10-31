Руководство «Астаны» пожаловалось на плохое судейство в матче с «Кайратом»

— Получился боевой матч, который соответствует игре двух лидеров чемпионата! Как обычно бывает в таких матчах, все решает один гол и детали. К сожалению, этой деталью стало судейство в исполнении Игоря Чеснокова, который допустил несколько явных ошибок, это и сказалось на итоговом результате. Но несмотря на счет на табло, меня порадовала игра «Астаны», видно, что команда выходит из игрового кризиса. Это вселяет надежду и доказывает, что мы не ошиблись с главным тренером, — отметил он. ⠀ — Вы считаете, что судейство стало определяющим моментом?

— Мы имели моменты, чтобы вырвать ничью, а может и даже победить, но если соперник реализовал свой момент в гол, то мы это не сделали! И тем не менее я могу, как минимум, назвать два момента, которые сказались на результате. Первый момент на 31-й минуте, когда был фол в середине поля на Евгении Постникове, после чего был забит гол, соперник опасно сыграл, но судья не зафиксировал нарушение. И во втором тайме, когда около линии штрафной сбили Барсегяна, но свисток вновь молчал. К сожалению, в этом сезоне прослеживается тенденция, что в матчах против «Астаны» если судьи ошибаются, то делают это они в пользу соперника.